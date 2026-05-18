Deux classes réunionnaises récompensées au concours "Océano pour Tous"

Deux classes de collège de La Réunion ont été récompensées lors de la 12ème édition du concours "Océano pour Tous", organisé par Institut océanographique de Monaco. Le collège Hubert-Delisle a remporté le prix spécial "Maîtrise de la thématique", tandis que le collège Lucet Langenier s’est vu décerner le prix spécial "Culture de la mer". Dans la catégorie Outre-mer, le premier prix a été attribué à un établissement de Mayotte. Nous publions ci-dessous le communiqué

Organisé depuis 2014 par l’Institut océanographique de Monaco, en collaboration avec la Fondation Princesse Charlène de Monaco, l’Éducation nationale française et la Direction de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports de Monaco, le concours "Océano pour Tous" vise à sensibiliser les jeunes à la découverte et à la préservation de l’océan, en particulier ceux qui, pour des raisons sociales, scolaires ou géographiques, en sont éloignés.

Pour cette édition, plus de 1.000 élèves et leurs enseignants ont participé au concours, dont plusieurs établissements ultramarins. Tout au long de l’année scolaire, les classes participantes ont développé des projets consacrés à la compréhension et à la protection du milieu marin, avec l’accompagnement de l’équipe Éducation et Animation de l’Institut océanographique.

Les élèves ont remis, fin mars 2026, un dossier composé d’un reportage vidéo de cinq minuteset d’une présentation détaillant leur démarche, les actions menées et les résultats obtenus en matière de sensibilisation et d’impact écologique. Les projets ont ensuite été évalués par un jury présidé par Estelle Lefébure, composé de personnalités issues des mondes de l’éducation, de la recherche et de l’environnement.

- Deux établissements réunionnais distingués -

"Le prix spécial « Maîtrise de la thématique" a été attribué à une classe de 6e REP+ du collège Hubert-Delisle pour son projet intitulé "La biodiversité en danger". Les élèves ont travaillé sur les espèces marines réunionnaises, notamment les tortues marines et les coraux, particulièrement touchés par le changement climatique et l’exploitation des ressources.

Dans le cadre de ce projet, les collégiens ont conçu un escape game consacré à la protection des tortues marines, présenté lors de la Journée mondiale de la vie sauvage. Ils ont également organisé une exposition de sensibilisation au sein de leur établissement,

participé à la revégétalisation d’une zone de ponte de tortues et mis en place un "café des parents" afin d’échanger avec les familles. Ces initiatives ont permis de sensibiliser la communauté éducative aux menaces pesant sur les espèces marines locales et à la réduction des déchets plastiques sur le littoral. La classe a reçu une dotation de 1 000 euros destinée à financer une activité de sensibilisation à l’océan.

Le prix spécial "Culture de la mer" a été décerné à une classe de 6e du collège Lucet Langenier pour son projet "La Réunion, Nout Trésor". Celui-ci avait pour objectif de sensibiliser les élèves à la préservation de la biodiversité marine ainsi qu’au patrimoine naturel et culturel de l’île.

À travers différentes productions (carnets de voyage, poèmes, podcasts, cartes, chanson et newsletter en anglais...) les élèves ont sensibilisé leur communauté aux enjeux du réchauffement climatique, de la pollution plastique et des espèces envahissantes, tout en valorisant le patrimoine local. La classe a également reçu une dotation de 1 000 euros pour organiser une activité de sensibilisation à l’océan.

Ces récompenses saluent l’engagement des élèves et des équipes pédagogiques réunionnaises en faveur de la préservation de l’océan et de la sensibilisation aux enjeux environnementaux.