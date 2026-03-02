Deux jeunes Réunionnais luttent contre l’extrême pauvreté en Afrique

Roshan Outtandy, 24 ans, et Leïla Bordie-Randera, 33 ans sont les deux Réunionnais parmi les 45 jeunes sélectionnés pour devenir Jeunes Ambassadeurs de ONE, l’ONG internationale de lutte contre l’extrême pauvreté en Afrique cofondée par Bono, du groupe U2. Nous publions, ci-dessous, le communiqué de l'ONG. (Photo : D.R)

45 jeunes, 45 parcours, 45 voix venues de toute la France. Sélectionnés parmi des centaines de candidatures, ils rejoignent cette année le programme des jeunes Ambassadeurs et Ambassadrices de ONE, l’ONG de lutte contre l’extrême pauvreté cofondée par Bono.

- Une jeunesse engagée et mobilisée -

Dans un contexte marqué par une nouvelle coupe de 18 % du budget d’aide publique au développement par rapport à 2025, portant à 50 % la baisse enregistrée en trois ans, ces jeunes Ambassadeurs se mobiliseront pour défendre la solidarité internationale auprès des citoyens et des responsables politiques, à l’échelle locale et nationale.

Âgés de 19 à 35 ans, étudiants et jeunes actifs, ils auront une mission commune : porter la voix d’une génération mobilisée pour lutter contre les inégalités mondiales et protéger les avancées en matière de santé mondiale.

Le travail a déjà commencé pour la promotion 2026 des jeunes Ambassadeurs et Ambassadrices de ONE. Après un week-end de formation au plaidoyer, aux médias et aux campagnes de mobilisation citoyenne à Paris, ils ont pu échanger directement avec conseiller de l’Élysée.

- 2026 : G7, santé mondiale et élection présidentielle -

Une chose est sûre : cette année sera particulièrement chargée pour les jeunes Ambassadeurs et Ambassadrices de ONE, qui ne manqueront pas d’occasions de se mobiliser.

Avec les élections présidentielles à l’horizon, ils auront l’occasion de rencontrer les futurs candidats pour tenter de faire de la solidarité internationale un thème central du débat public et une priorité politique.

La santé mondiale sera également au cœur de leur mobilisation. Face à la réduction prévue de 60 % de la contribution française au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, le ONE Health Summit organisé par l’Elysée le 7 avril prochain à Lyon constituera une occasion clé pour plaider en faveur d’une action internationale ambitieuse et coordonnée, et défendre la santé mondiale.

Enfin, la présidence française du G7, qui aura lieu mi-juin à Evian, leur offrira une plateforme pour défendre l’aide publique au développement et rappeler l’importance d’un engagement mondial contre les inégalités.