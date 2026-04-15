Diabète et le prédiabète : l’enquête Prevadiab-Run rassemble 1.200 participants mais cherche encore des volontaires

Lancée en avril 2025 par le CHU de La Réunion, l’enquête Prevadiab-Run poursuit son objectif : mesurer la proportion de diabète et de prédiabète dans la population réunionnaise. Ce mardi 14 avril 2026, le CHU de La Réunion annonce que 1.200 personnes ont déjà été recrutées. Le but désormais, atteindre les 2.000 participants (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Depuis avril 2025, le CHU de La Réunion a lancé une étude en population autours de deux questions sur le diabète et le prédiabète : quelle proportion de la population est concernée ? Comment améliorer le dépistage et la prise en charge ?

Comment se passe l’étude ? Des échantillons représentatifs de la population ont été tirés au sort dans toutes les communes de l’ile. Chaque personne tirée au sort reçoit à son domicile un courrier d’information détaillé sur l’étude, puis est appelée au téléphone (ou contactée par email) par l’équipe d’enquête pour lui proposer de participer.

L’étude se déroule ensuite en trois temps : visite à domicile, bilan sanguin dans votre laboratoire de ville puis questionnaire téléphonique.

Que vous soyez diabétique ou non, que vous ayez ou non déjà eu un dépistage du diabète ou du prédiabète, que vous ayez ou non des problèmes de santé, vous représentez la population de La Réunion. Si vous recevez le courrier d’étude, il est important de participer.

L’enquête bénéficie du soutien de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et de la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS), dans le cadre du Programme Réunionnais de Nutrition et de lutte contre le Diabète (PRND). Les résultats permettront d’ajuster les stratégies de santé publique sur l’île.

- Diabète : une prévalence toujours très élevée à La Réunion -

La Réunion demeure la région la plus touchée de France, avec une prévalence du diabète supérieure à celles des autres régions françaises. Les écarts sociaux restent marqués : les personnes moins diplômées et les retraités sont les plus concernés.

Selon le Baromètre Santé, à La Réunion, la prévalence du diabète était de 13,6%. En 2021, les données du baromètre mettent en évidence que 18% des adultes atteints d’un diabète à La Réunion étaient non traités pharmacologiquement.

La Réunion se situe parmi les régions présentant l’une des prévalences de diabète déclaré les plus élevées (12,6 %), un taux supérieur à celui observé au niveau national (7,1 %).

La prévalence du diabète déclaré est comparable chez les hommes (12,5 %) et chez les femmes (12,7 %). Elle augmente avec l’âge, allant de 3,4 % chez les 18-49 ans à 42,3 % chez les 70-79 ans.

Parmi les personnes atteintes d’un diabète à La Réunion, 85,1% déclarent avoir recours à un traitement pharmacologique. 10,6 % des adultes déclarant un diabète ont recours exclusivement à des mesures hygiéno-diététiques et que cette proportion est plus importante chez les personnes ayant été diagnostiquées depuis moins de 5 ans (près d’une personne sur cinq). De plus, un adulte sur dix diagnostiqué depuis moins de 5 ans déclare n’avoir recours à aucun traitement.

Le prédiabète est une phase où le taux de sucre dans le sang (glycémie) est élevé mais sans atteindre le seuil du diabète. Sans intervention, 70% des personnes avec un prédiabète deviennent diabétiques dans les 10 ans.

Pourtant, au stade de prédiabète, des changements d’habitudes de vie (alimentation, activité physique) suffisent pour faire reculer le passage au diabète et peuvent même permettre de revenir vers une glycémie normale. Pour accompagner les prédiabétiques dans cette démarche, il faut pouvoir les identifier pour leur proposer un diagnostic et une prise en charge adaptée.

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