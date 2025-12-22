Don du sang : le planning des collectes

L’Établissement Français du Sang La Réunion- Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées du lundi 22 décembre au samedi 27 décembre 2025 (Photo : www.imazpress.com)

Lundi 22 décembre 2025

MAIRIE STE ANNE – SALLE DES MARIAGES ........................................................................ 08h30 à 13h00

MAIRIE ST GILLES LES HAUTS .............................................................................................. 08h00 à 13h00

Mardi 23 décembre 2025



SALLE DES FETES PLAINE DES PALMISTES – SALLE GOMENOLES .............................. 08H30 à 13H00MAC DONALD POSSESSION .................................................................................................. 12h00 à 17h00

Vendredi 26 décembre 2025

BUT SAVANNA .................................................................................................................... 09H00 à 17h00

Samedi 27 décembre 2025



- Infos pratiques -

KABART EVENEMENT PORTAIL – ZONE DE RETRAIT DRIVE Z’ECLAIR........................ 09h00 à 15h00

Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

• En ligne à l’adresse suivante

• Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)