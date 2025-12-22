Don du sang : le planning des collectes

L’Établissement Français du Sang La Réunion- Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées du lundi 22 décembre au samedi 27 décembre 2025 (Photo : www.imazpress.com)
Lundi 22 décembre 2025
MAIRIE STE ANNE – SALLE DES MARIAGES ........................................................................ 08h30 à 13h00
MAIRIE ST GILLES LES HAUTS .............................................................................................. 08h00 à 13h00
Mardi 23 décembre 2025
MAC DONALD POSSESSION .................................................................................................. 12h00 à 17h00
Vendredi 26 décembre 2025
BUT SAVANNA .................................................................................................................... 09H00 à 17h00
Samedi 27 décembre 2025
- Infos pratiques -
Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :
• En ligne à l’adresse suivante
• Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)