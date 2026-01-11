Don du sang : le planning des collectes

L'Etablissement Français du Sang La Réunion- Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées du Lundi 12 janvier au Samedi 17 janvier 2026.
Lundi 12 janvier 2026
• CARREFOUR BEAULIEU ST BENOIT de 12h00 à 17h00
• PAROISSE ST ESPRIT TROIS MARES de 08h30 à 13h00
Mardi 13 janvier 2026
Mercredi 14 janvier 2026
• POLE ALAMBIC TROIS BASSINS de 08h à 13h00
• PARC DU COLOSSE ST ANDRE de 13h00 à 17h00
Jeudi 15 janvier 2026
• MAIRIE RIVIERE ST LOUIS 08h à 13h00
Vendredi 16 Janvier 2026
• RUN MARKET STE MARIE de 12h00 à 17h00
• MAIRIE RIVIERE ST LOUIS de 08h à 13h00
Samedi 17 Janvier 2026
- Infos pratiques -
Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :
• En ligne à l’adresse suivante
• Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)