Don du sang : le planning des collectes

L’Établissement Français du Sang La Réunion- Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées jusqu'au samedi 31 janvier 2026 (Photo : sly/www.imazpress.com)

Lundi 26 janvier 2026

JARDIN DE L’ETAT -ST DENIS………………........................................................................... 09h00 à 13H300

CURE IMMACULEE CONCEPTION – LES AVIRONS …………………. .................................. 08h00 à 13H00

Mardi 27 janvier 2026



LELCERC LA RESERVE- STE MARIE .................................................................................... 12h00 à 17h00MAIRIE ST JOSEPH ................................................................................................................. 08h00 à 12h00

Mercredi 28 janvier 2026

LEADER PRICE CHAUSSEE ROYALE -ST PAUL .................................................................. 12h00 à 17H00

Jeudi 29 janvier 2026



MAIRIE SALINE LES HAUTS – ST PAUL ............................................................................... 08h00 à 13h00LECLERC CENTRE VILLE - LE TAMPON ............................................................................... 12h00 à 17h00

Vendredi 30 Janvier 2026

LECLERC CENTRE VILLE - LE TAMPON ............................................................................... 12h00 à 17h00

Samedi 31 Janvier 2026



- Infos pratiques -

GAMM VERT LE PORTAIL – ST LEU ....................................................................................... 09h00 à 15h00

Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

• En ligne à l’adresse suivante

• Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)