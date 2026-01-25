Don du sang : le planning des collectes

L’Établissement Français du Sang La Réunion- Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées jusqu'au samedi 31 janvier 2026 (Photo : sly/www.imazpress.com)
Lundi 26 janvier 2026
JARDIN DE L’ETAT -ST DENIS………………........................................................................... 09h00 à 13H300
CURE IMMACULEE CONCEPTION – LES AVIRONS …………………. .................................. 08h00 à 13H00
Mardi 27 janvier 2026
MAIRIE ST JOSEPH ................................................................................................................. 08h00 à 12h00
Mercredi 28 janvier 2026
LEADER PRICE CHAUSSEE ROYALE -ST PAUL .................................................................. 12h00 à 17H00
Jeudi 29 janvier 2026
LECLERC CENTRE VILLE - LE TAMPON ............................................................................... 12h00 à 17h00
Vendredi 30 Janvier 2026
LECLERC CENTRE VILLE - LE TAMPON ............................................................................... 12h00 à 17h00
Samedi 31 Janvier 2026
- Infos pratiques -
Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :
• En ligne à l’adresse suivante
• Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)