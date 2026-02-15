Don du sang : le planning des collectes

L'Établissement Français du Sang La Réunion-Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées jusqu'au vendredi 20 février 2026 (Photo : sly/www.imazpress.com)
Lundi 16 Février 2026
PARC DU 20 DECEMBRE – ST LEU .................................................................................... 08H00 à 13H00
Mardi 17 Février 2026
Mercredi 18 Février 2026
CARREFOUR CANABADY – ST PIERRE ............................................................................... 10h00 à 15h00
Jeudi 19 Février 2026
CAMPUS TAMPON ................................................................................................................... 09H00 à 14h00
Vendredi 20 Février 2026
SALLE DE L’EPERON – ST PAUL .......................................................................................... 08h00 à 13h00
LECLERC PORTAIL PITON ST LEU ....................................................................................... 12h00 à 17h00
- Infos pratiques -
Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :
• En ligne à l’adresse suivante
• Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)