Don du sang : le planning des collectes

L'Établissement Français du Sang La Réunion-Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées jusqu'au vendredi 20 février 2026 (Photo : sly/www.imazpress.com)

Lundi 16 Février 2026

PARC DU 20 DECEMBRE – ST LEU .................................................................................... 08H00 à 13H00

Mardi 17 Février 2026



MAIRIE ST GILLES LES HAUTS – ST PAUL .......................................................................... 08h00 à 13h00

Mercredi 18 Février 2026

CARREFOUR CANABADY – ST PIERRE ............................................................................... 10h00 à 15h00

Jeudi 19 Février 2026



MAIRIE BRAS PANON ............................................................................................................. 08h30 à 13h00CAMPUS TAMPON ................................................................................................................... 09H00 à 14h00

Vendredi 20 Février 2026

SALLE DE L’EPERON – ST PAUL .......................................................................................... 08h00 à 13h00

LECLERC PORTAIL PITON ST LEU ....................................................................................... 12h00 à 17h00

- Infos pratiques -

Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

• En ligne à l’adresse suivante

• Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)