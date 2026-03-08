Don du sang : le planning des collectes

L’Établissement Français du Sang La Réunion- Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées jusqu'au vendredi 13 Mars 2026 (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)
Lundi 09 Mars 2026
CINEPALMES STE MARIE ………………. ................................................................................ 10H00 à 15H00
POLE ADMINISTRATIF 23EME KMS PDC - TAMPON ………………. .................................. 08H00 à 13H00
Mardi 10 Mars 2026
LEROY MERLIN DU PORT ....................................................................................................... 12H00 à 17H00
Mercredi 11 Mars 2026
MEDIATHEQUE FRANCOIS MITTERAND – ST DENIS .......................................................... 09H00 à 13H30
GYMNASE CASABONA – ST PIERRE .................................................................................... 08H00 à 12H30
Jeudi 12 Mars 2026
LECLERC LA RESERVE – STE MARIE .................................................................................. 12H00 à 17H00
SALLE DES FETES MARE A JONCS - CILAOS ..................................................................... 08H30 à 13H00
Vendredi 13 Mars 2026
GIFI ST ANDRE ................................................................................................................... 12H00 à 17H00
- Infos pratiques -
Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :
• En ligne à l’adresse suivante
• Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)
