Don du sang : le planning des collectes

L’Établissement Français du Sang La Réunion- Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées jusqu'au vendredi 13 Mars 2026 (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Lundi 09 Mars 2026

CINEPALMES STE MARIE ………………. ................................................................................ 10H00 à 15H00

POLE ADMINISTRATIF 23EME KMS PDC - TAMPON ………………. .................................. 08H00 à 13H00

Mardi 10 Mars 2026

LEROY MERLIN DU PORT ....................................................................................................... 12H00 à 17H00

Mercredi 11 Mars 2026

MEDIATHEQUE FRANCOIS MITTERAND – ST DENIS .......................................................... 09H00 à 13H30

GYMNASE CASABONA – ST PIERRE .................................................................................... 08H00 à 12H30

Jeudi 12 Mars 2026

LECLERC LA RESERVE – STE MARIE .................................................................................. 12H00 à 17H00

SALLE DES FETES MARE A JONCS - CILAOS ..................................................................... 08H30 à 13H00

Vendredi 13 Mars 2026

GIFI ST ANDRE ................................................................................................................... 12H00 à 17H00

- Infos pratiques -

Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

• En ligne à l’adresse suivante

• Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)

