Don du sang : le planning des collectes

L’Établissement Français du Sang La Réunion-Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées lundi 16 mars 2026 au vendredi 20 mars 2026.

Lundi 16 Mars 2026

MAIRIE DE BOIS DE NEFLES – ST PAUL ................... ....................................................... 08H00 à 13H00

CURE 3 MARES - TAMPON ................... ............................................................................ 08H30 à 13H00

Mardi 17 Mars 2026



MAIRIE LA POSSESSION ........................................................................................................ 08H00 à 13H00GAMM VERT LE PORTAIL – ST LEU ................... ............................................................. 10H45 à 16H30

Mercredi 18 Mars 2026

IUT TERRE SAINTE – ST PIERRE .......................................................................................... 09H00 à 14H00

Jeudi 19 Mars 2026



PARC TECHNOR – STE CLOTILDE ........................................................................................ 09H30 à 15H00CASE RAVINE DES CABRIS – ST PIERRE ........................................................................... 08H00 à 12H30

Vendredi 20 Mars 2026

CARREFOUR GRAND NORD – STE CLOTILDE .................................................................... 12H00 à 17H00

MIS BEAUSEJOUR – STE MARIE ........................................................................................... 07H30 à 11H30

CAMPUS PROFESSIONNEL OCEAN INDIEN – SALLE ORANGE- ST PIERRE ................. 08H00 à 13H00

- Infos pratiques -

Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

• En ligne à l’adresse suivante

• Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)