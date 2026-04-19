Don du sang : le planning des collectes

L'Établissement Français du Sang La Réunion-Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées jusqu'au samedi 25 avril 2026 (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Lundi 20 avril 2026

PALAIS DE JUSTICE – SALLE DE CONVIVIALITE – SAINT DENIS ................... .............. 08H00 à 13H00

Mardi 21 avril 2026



PARC DU 20 DECEMBRE – SAINT LEU ................... ....................................................... 08H00 à 13H00

Mercredi 22 avril 2026

SALLE DE CONFERENCE – SAINT PAUL................... ........................................................ 08H00 à 13H00

Jeudi 23 avril 2026



LECLERC LES TERASS – SAINT JOSEPH ............................................................................ 12H00 à 17H00

Vendredi 24 avril 2026

SITE ASFA-Centre d’Education Motrice ( CEM) -BEL AIR – SAINTE SUZANNE ............... 12H00 à 17H00

LYCEE PIERRE POIVRE – SALLE DE PERMANENCE – SAINT JOSEPH ......................... 08H30 à 12H30

Samedi 25 avril 2026



SALLE DES FETES CAMBUSTON – SAINT ANDRE MON SANG POUR LES AUTRES

En partenariat avec le Rotary ST ANDRE.................................................................................... 09H00 à 15H00

EGLISE LA CHATOIRE – TAMPON ......................................................................................... 09H00 à 15H00

À l’approche des ponts de mai, l’Établissement français du sang (EFS) rappelle qu’il est essentiel de se mobiliser à cette période. Propice au repos et aux longs week-ends hors du quotidien, elle est aussi propice à un geste généreux, qui sauve des vies.

- Infos pratiques -

Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

• En ligne à l’adresse suivante

• Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)