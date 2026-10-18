Don du sang : le planning des collectes

L'Établissement Français du Sang La Réunion-Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées jusqu'au samedi 24 octobre 2026 (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)
A l'occasion d'Octobre Rose, mobilisons-nous pour les patients. Donner son sang, c’est aussi soutenir les patients atteints de cancer, car certains ont besoin de transfusions sanguines pour continuer leurs traitements dans de meilleures conditions. Soutenons-les, donnons notre sang ou nos plaquettes.
Lundi 19 Octobre 2026
GAMM VERT LE PORTAIL – PITON ST LEU ................................................................................ 10H30 à 16H30
Mardi 20 Octobre 2026
Mercredi 21 Octobre 2026
Salle ESE La Montagne 8ème KM – LA MONTAGNE .................................................................. 08H00 à 13H00
Mr.Bricolage - SAINT PIERRE .................................................................................................. 12H00 à 17H00
Jeudi 22 Octobre 2026
Vendredi 23 Octobre 2026
Hyper U La Chatoire – LE TAMPON .......................................................................................... 12H00 à 17H00
Mairie de SAINT ANDRE – Salle du conseil .............................................................................. 08H00 à 13H00
Samedi 24 Octobre 2026
- Infos pratiques -
Les dons se font principalement sur rendez-vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles.
Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :
• en ligne sur https://dondesang.efs.sante.fr/
• par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)