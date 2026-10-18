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Don du sang : le planning des collectes

  • Publié le 18 octobre 2026 à 18:00
don de sang EFS

L'Établissement Français du Sang La Réunion-Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées jusqu'au samedi 24 octobre 2026 (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

A l'occasion d'Octobre Rose, mobilisons-nous pour les patients. Donner son sang, c’est aussi soutenir les patients atteints de cancer, car certains ont besoin de transfusions sanguines pour continuer leurs traitements dans de meilleures conditions. Soutenons-les, donnons notre sang ou nos plaquettes. 

Lundi 19 Octobre 2026    
GAMM VERT LE PORTAIL – PITON ST LEU  ................................................................................  10H30 à 16H30      

Mardi 20 Octobre 2026    

Mairie de LA POSSESSION – Salle du conseil  ...........................................................................  08H00 à 13H00 

Mercredi 21 Octobre 2026    
Salle ESE La Montagne 8ème KM – LA MONTAGNE  ..................................................................  08H00 à 13H00    
Mr.Bricolage   - SAINT PIERRE  ..................................................................................................  12H00 à 17H00 

Jeudi 22 Octobre 2026    

Leader Price Chaussée Royale – ST PAUL .................................................................................  12H00 à 17H00 

Vendredi 23 Octobre 2026    
Hyper U La Chatoire – LE TAMPON  ..........................................................................................  12H00 à 17H00    
Mairie de SAINT ANDRE – Salle du conseil  ..............................................................................  08H00 à 13H00 

Samedi 24 Octobre 2026    

Hyper U La Chatoire – LE TAMPON  ..........................................................................................  09H00 à 15H00 

- Infos pratiques -

Les dons se font principalement sur rendez-vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles.

Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :
• en ligne sur https://dondesang.efs.sante.fr/ 
• par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)

Don, Don du sang, Santé

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