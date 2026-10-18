Don du sang : le planning des collectes

L'Établissement Français du Sang La Réunion-Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées jusqu'au samedi 24 octobre 2026 (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

A l'occasion d'Octobre Rose, mobilisons-nous pour les patients. Donner son sang, c’est aussi soutenir les patients atteints de cancer, car certains ont besoin de transfusions sanguines pour continuer leurs traitements dans de meilleures conditions. Soutenons-les, donnons notre sang ou nos plaquettes.

Lundi 19 Octobre 2026

GAMM VERT LE PORTAIL – PITON ST LEU ................................................................................ 10H30 à 16H30

Mardi 20 Octobre 2026



Mairie de LA POSSESSION – Salle du conseil ........................................................................... 08H00 à 13H00

Mercredi 21 Octobre 2026

Salle ESE La Montagne 8ème KM – LA MONTAGNE .................................................................. 08H00 à 13H00

Mr.Bricolage - SAINT PIERRE .................................................................................................. 12H00 à 17H00

Jeudi 22 Octobre 2026



Leader Price Chaussée Royale – ST PAUL ................................................................................. 12H00 à 17H00

Vendredi 23 Octobre 2026

Hyper U La Chatoire – LE TAMPON .......................................................................................... 12H00 à 17H00

Mairie de SAINT ANDRE – Salle du conseil .............................................................................. 08H00 à 13H00

Samedi 24 Octobre 2026



- Infos pratiques -

Hyper U La Chatoire – LE TAMPON .......................................................................................... 09H00 à 15H00

Les dons se font principalement sur rendez-vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles.

Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

• en ligne sur https://dondesang.efs.sante.fr/

• par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)