Don du sang : report de l'offre de collecte de ce mardi

Suite à une problématique technique, la Maison du don de Saint-Pierre sera exceptionnellement fermée et la collecte programmée ce jour au Leader Price Hermitage reportée.

Une permanence téléphonique est à disposition au 0262 90 53 92.

L’offre de collecte reprendra normalement dès jeudi 14 janvier :

Mercredi 14 janvier 2026

• POLE ALAMBIC TROIS BASSINS de 08h à 13h00

• PARC DU COLOSSE ST ANDRE de 13h00 à 17h00

Jeudi 15 janvier 2026



• RUN MARKET STE MARIE de 12h00 à 17h00• MAIRIE RIVIERE ST LOUIS 08h à 13h00

Vendredi 16 Janvier 2026

• RUN MARKET STE MARIE de 12h00 à 17h00

• MAIRIE RIVIERE ST LOUIS de 08h à 13h00

Samedi 17 Janvier 2026



- Infos pratiques -

• CARREFOUR GRAND EST STE SUZANNE de 11h00 à 17h00

Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

• En ligne à l’adresse suivante

• Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)