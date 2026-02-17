EDF Réunion mobilise une mission d’expertise à Madagascar pour soutenir le rétablissement des réseaux électriques

Dans le cadre du dispositif gouvernemental français d’appui à Madagascar après le passage des cyclones Fytia et Gezani, EDF à La Réunion déploie une mission d’expertise technique à Tamatave (Madagascar) afin d’évaluer les besoins de JIRAMA, la société publique d’électricité malgache, pour la remise en service des infrastructures électriques endommagées. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : rb/www.imazpress.com)

Cette mission permettra d’identifier précisément les renforts matériels et humains que le Groupe EDF pourra mobiliser dans les prochaines semaines afin d’accompagner le rétablissement du service public de l’électricité.

L’équipe est composée de :

• Vincent, spécialiste des réseaux de distribution moyenne et basse tension ;

• Dany, spécialiste des lignes de transport haute tension ;

• Tanjona, coordonnateur de mission et expert en organisation des interventions techniques, d’origine malgache.

Les experts ont été acheminés par un avion militaire des FAZOI et disposent d’une installation mobile de connexion internet haut débit par satellite afin de garantir l’autonomie opérationnelle de la mission sur le terrain.

À leur arrivée, ils seront accueillis par les équipes d’EDF Power Solutions, filiale du groupe EDF spécialisée dans le développement, la construction et l’exploitation d’infrastructures énergétiques dans la région, notamment engagées dans le projet du barrage hydroélectrique de Volobe, près de Tamatave, dont la mise en service est prévue en 2030.

"Nos pensées vont d’abord aux populations touchées par les cyclones et aux équipes mobilisées sur le terrain. Cette mission traduit la mobilisation du Groupe EDF aux côtés des autorités et de JIRAMA afin de contribuer concrètement au rétablissement du service public de l’électricité", déclare Dominique Charzat, directeur régional d’EDF à La Réunion.