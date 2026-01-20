Entre-Deux : décès d'un un agent municipal, la municipalité lui rend hommage

Jean-Noël Magon, agent municipal dans les écoles de la commune de l'Entre-Deux, la municipalité annonce ce mardi 20 janvier 2026 son décès. Dans un communiqué, le maire de la commune et ses équipes lui rendent hommage. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : sly/www.imazpress.com)

C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris la disparition tragique de notre agent et collègue, Jean-Noël Magon. Son implication et son investissement professionnels ont fait de lui une personne indispensable au bon fonctionnement de l’école dans laquelle il évoluait, depuis ses débuts.

Apprécié de la communauté éducative, son absence laissera un grand vide auprès des personnes qui l’appréciaient.

À sa famille et à ses proches, nous présentons nos condoléances les plus sincères et notre reconnaissance pour le dévouement, l’humanité et l’engagement exemplaire dont il a fait preuve tout au long de sa carrière.