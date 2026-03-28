Erreur de date limite de consommation : deux lots de saucisses rappelés à La Réunion

Le site Rappel Conso a lancé un rappel concernant deux lots de saucisses fumées de la marque Fumets Des Salazes et merguez commercialisés à La Réunion, pour erreur d’étiquetage dans la date limite de consommation. Les consommateurs sont invités à rapporter les produits dans les points de vente.

Le premier lot concerne des saucisses fumées pimentées de la marque Fumets Des Salazes.

Noms des modèles ou références - SAUCISSE FUMEE PIMENTE x6 FDS Code article : 82718C

Ce produit a été commercialisé dans les Super U, Leclerc et Leader Price de La Réunion entre le 25 et le 26 mars 2027.

La date réelle de limite de consommation est le 28 mars 2026 et non le 28 avril comme indiqué sur l'emballage.





Les consommateurs sont invités à rapporter le produit au point de vente jusqu'au mardi 28 avril 2026, où ils seront remboursés.

Le second lot concerne des Merguez de poulet de la marque Kokoriko vendu dans les Leclerc, Carrefour, Run Market et Super U de l'île.

Il n'y a pas de risque immédiat jusqu'à la date réelle du produit, le 1er avril 2026.

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