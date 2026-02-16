Escalade : Max et Oriane Bertone brillent au Championnats de France de bloc

Ce week-end, les 14 et 15 février 2026, se déroulait à Montmartin-sur-Mer les Championnats de France de bloc. Les athlètes péi, Oriane et Max Bertone décrochent les titres de Champions de France de bloc sénior. Un beau doublé. (Photo DR Fédération Française Montagne Escalade)

Grande favorite de cette compétition, la triple tenante du titre, Oriane Bertone, était au départ des Championnats. Impériale en qualifications et en demies, malgré un circuit exigeant, elle ne lâche que quelques essais pour se hisser en finale en première position.

"En finale, le classement est très serré, bloc après bloc", raconte la ligue réunionnaise FFME (Fédération Française Montagne Escalade). "Les cinq premières seront départagées au nombre d'essais, à l'avantage de la licenciée du club 7a L'Ouest".

- Quadruple Championne -

Oriane remporte ainsi son quatrième titre national de bloc sénior de rang. Un résultat plus qu'encourageant, à quelques semaines du début de saison internationale.

Également originaire de La Réunion, Lucile Saurel (Minéral Spirit) réalise une très belle compétition et remporte la médaille de bronze, derrière Lily Abriat (La Dégaine) en argent.

- Un premier titre pour Max -

Côté masculin, Max Bertone (Austral Roc) assure les qualifications en prenant la 4e place, avant de frapper un grand coup en remportant haut la main le tour de demies. "Dans une finale à rebondissements et à suspense, le grimpeur du Pôle Espoir de La Réunion tire une fois de plus son épingle du jeu".

Il s'offre son premier titre de Champion de France de bloc sénior, un an après avoir décroché le bronze. Paul Jenft (Chambéry Escalade) et Arthur Le Bris (ES Massy) complète le podium.

Juluan Sage (Austral Roc), également au rendez-vous des demi-finales, termine à la 21e place.

Prochaine étape pour les grimpeurs réunionnais : les sélectifs qui auront lieu dans trois semaines pour tenter de décrocher un ticket pour les Coupes du Monde de bloc.

www.imazpress.com / [email protected]