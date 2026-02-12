Escalade : trois réunionnais au départ des championnats de France de bloc

Suite aux championnats de France de bloc jeunes, c'est au tour des seniors de participer aux qualifications et aux demi-finales à Montmartin-sur-Mer les 13 et 14 février 2026. Trois escaladeurs expérimentés s'envolent pour le championnat en Hexagone. Nous partageons le communiqué de la ligue de La Réunion de la Fédération française Montagne et d'Escalade (FFME). (Photo : FFME)

Les escaladeurs séniors sont prêts et déterminés. Parmi eux, Oriane Bertone, triple tenante du titre, Max Bertone, médaillé de bronze en 2025 ainsi que Juluan Sage.

Dès ce vendredi 13 février 2026, les championnats de France de bloc débutent avce les qualifications et les soirées de demi-finales. Le samedi 14 février 2026, place aux finales des femmes suivies des hommes.



