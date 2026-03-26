Fermeture de la pêche aux bichiques : 9 rivières contrôlées simultanément, une infraction constatée

Dans la nuit du 23 au 24 mars 2026, une opération inter-services a été menée pour veiller au respect de la fermeture de la pêche aux bichiques, en vigueur depuis le 1er mars. Les services de la préfecture expliquent : "Cette opération s’inscrit dans une démarche globale de protection des milieux aquatiques et de préservation d’une ressource fragile, en complément des actions et contrôles existants." 9 rivières ont été contrôlées simultanément sur les secteurs Nord, Ouest et Est, une seule infraction constatée, assure la préfecture. (Photo : Préfecture de La Réunion)

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