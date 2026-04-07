Festival du Film d’Aventure de La Réunion : un concours de récits d’aventure pour lancer la 22ème édition

Le Festival du Film d’Aventure de La Réunion revient du 16 au 29 mai 2026 pour sa 22ème édition, avec un concours de récits d’aventure destiné à valoriser les histoires authentiques vécues par celles et ceux qui ont osé partir, tenter, rêver, échouer ou recommencer. Alors, à vos récits. Vous avez jusqu'au 16 avril pour les soumettre (Photo www.imazpress.com)

L’objectif est de célébrer la force du réel, les expériences humaines et les voyages intérieurs comme extérieurs. Cette aventure devra illustrer la devise de l’association : "Aller au bout de son rêve malgré les difficultés et les doutes, à force d’audace et de détermination".

- À vos récits d'aventure pour le festival -

Le récit doit traiter le thème d’une aventure vécue, une aventure sous toutes ses formes, voyage, exploration, défis sportif, collectif ou individuel, cheminement personnel.

Le jury est composé de Gaëlle Bélem, auteure réunionnaise qui vit entre l’île de La Réunion et Paris, de Jean Philippe Lutton journaliste depuis plus de 20 ans à La Réunion et de Michel Garcia, réalisateur et invité de cette 22ème édition

Le jury évaluera les textes selon l’authenticité du récit et la sincérité du vécu, la force du propos et la capacité à transmettre une émotion, la qualité de l’écriture, du rythme et du style, curiosité, audace, dépassement...

Les résultats seront annoncés le 16 mai 2026 lors de la journée d’ouverture du Festival sur la plage du Cap Homard. Les trois récits seront lus ou exposés lors d’une soirée de projection.

Éligibilité : Être majeur

Modalité : Les textes (4 pages A4 maximum) doivent être envoyés avant 16 Avril 2026 à minuit (heure de La Réunion) en suivant le lien d’inscription sur la page web du festival https://auboutdureve.fr/concours-de-recits/

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