Disparition inquiétante à Saint-Benoît : un appel à témoins pour retrouver Josselin Prix

La gendarmerie lance un appel à témoins après la disparition inquiétante de Josselin Prix, qui n'a pas été vu depuis le dimanche 5 mars 2026. L’homme ne dispose d’aucun moyen de communication ni de locomotion, et souffre par ailleurs de la maladie d’Alzheimer. Josselin Prix a été aperçu marchant entre Saint-Benoît et Sainte-Rose, voire en direction de Plaine des Palmistes.

Peu d’informations sont disponibles sur sa tenue vestimentaire au moment de sa disparition. Il pourrait toutefois porter des sandales rouges,



Toute personne disposant d’informations est invitée à contacter sans délai la brigade de Saint-Benoît au 02 62 50 33 82 ou à composer le 17.