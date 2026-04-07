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Saint-Philippe : un pêcheur en arrêt cardio-respiratoire après être tombé en mer

  • Publié le 7 avril 2026 à 21:17
hélicoptère gendarmerie

(Actualisé) Un pêcheur a été secouru en mer à Saint-Philippe ce mardi soir 7 avril 2026 alors qu'il pêchait avec des proches. Tombé à l'eau, il a été récupéré par l’hélicoptère de la Marine nationale. D'après Le Quotidien, la victime de 23 ans est actuellement en arrêt cardio-respiratoire et un massage cardiaque est toujours en cours sur le parking du Puits arabe. (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Faits-divers, Pêcheur

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