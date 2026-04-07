À retenir ce soir : Piton de la Fournaise, enseignant suspendu, disparition inquiétante, gouvernance de l'Urcoopa et présidence du TO

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 7 avril 2026 : - Volcan : le magma toujours présent à faible profondeur, une reprise de l'éruption n’est pas exclue - Sainte-Suzanne : suspecté d'entretenir une relation intime avec une collégienne de 14 ans, un enseignant d'une quarantaine d'années a été suspendu - Disparition inquiétante à Saint-Benoît : un appel à témoins pour retrouver Josselin Prix - Gouvernance de l'Urcoopa : le tribunal de Saint-Denis désigne Henri Lebon comme président - Territoire de l’Ouest : Emmanuel Séraphin réélu président de l'intercommunalité
Volcan : le magma toujours présent à faible profondeur, une reprise de l'éruption n’est pas exclue
Un trémor - signal sismique quasi continu associé à la circulation de fluides magmatiques et/ou gazeux dans l’édifice - est toujours enregistré depuis 20h40 le 3 avril 2026, indique l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise ce mardi 7 avril. La source de ce trémor est localisé sur le flanc est-sud-est du volcan et est positionnée au même endroit que lors des phases d’activité éruptive du 13 février au 3 avril. Ce trémor indique la présence de magma à faible profondeur et la poursuite du dégazage. Une reprise des émissions de lave n’est pas exclue.
Sainte-Suzanne : suspecté d'entretenir une relation intime avec une collégienne de 14 ans, un enseignant d'une quarantaine d'années a été suspendu
Suspecté d'avoir entretenu une relation intime avec une élève mineure, un enseignant d'un collège de Sainte-Suzanne a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire il y a quelques semaines. Interrogé par Imaz Press ce mardi 7 avril 2026, le rectorat confirme la suspension provisoire. Une enquête a été ouverte par le parquet et confiée aux gendarmes. A ce stade, l'enseignant reste présumé innocent.
Disparition inquiétante à Saint-Benoît : un appel à témoins pour retrouver Josselin Prix
La gendarmerie lance un appel à témoins après la disparition inquiétante de Josselin Prix, qui n'a pas été vu depuis le dimanche 5 mars 2026. L’homme ne dispose d’aucun moyen de communication ni de locomotion, et souffre par ailleurs de la maladie d’Alzheimer. Josselin Prix a été aperçu marchant entre Saint-Benoît et Sainte-Rose, voire en direction de Plaine des Palmistes.
Gouvernance de l'Urcoopa : le tribunal de Saint-Denis désigne Henri Lebon comme président
Ce mardi 7 avril 2026, le juge des référés du tribunal de Saint-Denis a suspendu les délibérations adoptées lors du conseil d’administration de l’Union réunionnaise de coopératives agricoles (Urcoopa). Henri Lebon reste donc pour l'heure président.
Territoire de l’Ouest : Emmanuel Séraphin réélu président de l'intercommunalité
Ce mardi 7 avril 2026, a débuté le bal des élections communautaires avec le Territoire de l'ouest. Seul candidat à sa réélection, Emmanuel Séraphin conserve son siège 64 voix, soit 100% des votes. Le Territoire de l'Ouest compte cinq communes : Saint-Paul, Le Port, La Possession, Saint-Leu et Trois-Bassin. Un scrutin qui fait office de troisième tour après le premier et second tour des élections municipales de mars 2026.