À retenir ce soir : Piton de la Fournaise, enseignant suspendu, disparition inquiétante, gouvernance de l'Urcoopa et présidence du TO

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 7 avril 2026 : - Volcan : le magma toujours présent à faible profondeur, une reprise de l'éruption n’est pas exclue - Sainte-Suzanne : suspecté d'entretenir une relation intime avec une collégienne de 14 ans, un enseignant d'une quarantaine d'années a été suspendu - Disparition inquiétante à Saint-Benoît : un appel à témoins pour retrouver Josselin Prix - Gouvernance de l'Urcoopa : le tribunal de Saint-Denis désigne Henri Lebon comme président - Territoire de l’Ouest : Emmanuel Séraphin réélu président de l'intercommunalité

Un trémor - signal sismique quasi continu associé à la circulation de fluides magmatiques et/ou gazeux dans l’édifice - est toujours enregistré depuis 20h40 le 3 avril 2026, indique l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise ce mardi 7 avril. La source de ce trémor est localisé sur le flanc est-sud-est du volcan et est positionnée au même endroit que lors des phases d’activité éruptive du 13 février au 3 avril. Ce trémor indique la présence de magma à faible profondeur et la poursuite du dégazage. Une reprise des émissions de lave n’est pas exclue.

Suspecté d'avoir entretenu une relation intime avec une élève mineure, un enseignant d'un collège de Sainte-Suzanne a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire il y a quelques semaines. Interrogé par Imaz Press ce mardi 7 avril 2026, le rectorat confirme la suspension provisoire. Une enquête a été ouverte par le parquet et confiée aux gendarmes. A ce stade, l'enseignant reste présumé innocent.

La gendarmerie lance un appel à témoins après la disparition inquiétante de Josselin Prix, qui n'a pas été vu depuis le dimanche 5 mars 2026. L’homme ne dispose d’aucun moyen de communication ni de locomotion, et souffre par ailleurs de la maladie d’Alzheimer. Josselin Prix a été aperçu marchant entre Saint-Benoît et Sainte-Rose, voire en direction de Plaine des Palmistes.

Ce mardi 7 avril 2026, le juge des référés du tribunal de Saint-Denis a suspendu les délibérations adoptées lors du conseil d’administration de l’Union réunionnaise de coopératives agricoles (Urcoopa). Henri Lebon reste donc pour l'heure président.

Ce mardi 7 avril 2026, a débuté le bal des élections communautaires avec le Territoire de l'ouest. Seul candidat à sa réélection, Emmanuel Séraphin conserve son siège 64 voix, soit 100% des votes. Le Territoire de l'Ouest compte cinq communes : Saint-Paul, Le Port, La Possession, Saint-Leu et Trois-Bassin. Un scrutin qui fait office de troisième tour après le premier et second tour des élections municipales de mars 2026.