Fête de l’Ascension à Cilaos : circulation et stationnement interdits le 14 mai à l’aire d’accueil du Plateau des Chênes

Dans un communiqué, l'Office National des forêts informe que la partie basse de la RF n°10 dite route forestière de la Roche Merveilleuse sera interdite au stationnement et à la circulation le 14 mai 2026, de 8h00 à 17h00, de la voirie communale à l’aire d’accueil du Plateau des Chênes, en raison de l’organisation de la manifestation "La Fête de l’Ascension" à Cilaos. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

À Sainte-Marie : "La RF72 dite route forestière de la Plaine des Fougères sera fermée au public du mardi 19 mai 2026 à 16h00 au mercredi 20 mai 2026 à 16h00, en raison de dépose et d’héliportage de matériaux".

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