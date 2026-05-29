Ligue des Champions : Saint-Leu met en place quatre fan zones pour suivre la finale PSG-Arsenal

À l’occasion de la finale entre le PSG et Arsenal le samedi 30 mai 2026, la ville de Saint-Leu, sous l'impulsion de sa nouvelle équipe municipale, déploie le "LEU MULTIPLEX". Ce dispositif vise à offrir aux Saint-Leusiens une expérience festive au plus près de chez eux. En collaboration étroite avec le tissu associatif, quatre sites de retransmission sur grands écrans ont été sélectionnés (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Quatre sites de retransmission sur grands écrans ont été sélectionnés :

- Centre-ville (Parvis de la Mairie) : Organisé par les services municipaux. Ouverture dès 18h00 avec stands de boissons et restauration pour un avant-match festif

- Piton Saint-Leu (Salle des fêtes du Foirail) : Animation portée par l’ASL ZAC Portail.Accueil du public dès 19h00

- La Chaloupe Saint-Leu (Salle des fêtes) : Retransmission assurée par l’ADMK. Accueil dès 19h00

- Le Plate Saint-Leu (Maison de quartier) : Soirée organisée par l’ASSCP. Accueil dès 19h00.

Le coup d'envoi du match sera donné à 20h00.

Objectif : permettre aux familles et aux passionnés de vivre cette affiche de légende dans une ambiance conviviale, tout en dynamisant la vie des quartiers des Hauts et du littoral.

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