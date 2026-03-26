Finale locale du concours "Ma thèse en 180 secondes" à La Réunion

180 secondes pour convaincre ! C’est le temps dont disposent les doctorants de l’Université de La Réunion pour présenter leurs travaux de recherche de façon compréhensible, à un auditoire non initié. Ils vous donnent rendez-vous le vendredi 27 mars 2026 de 18h à 21h à l’amphithéâtre bioclimatique au campus du Moufia (Saint-Denis). Le vainqueur de cette soirée représentera la recherche réunionnaise lors de la finale outre mer de ce avant de peut-être participer à la finale nationale. Nous publions le communiqué ci-dessous

L’Université de La Réunion organise, pour la 11e édition consécutive, la finale régionale du concours Ma thèse en 180 secondes. Ce concours de vulgarisation scientifique est organisé depuis 2012 au Québec et dans de nombreux pays francophones. Arrivé en France en 2014, il est piloté par le CNRS et France Universités.

Les candidats présenteront leurs sujets d’études de façon compréhensible, le tout en trois minutes et pas une seconde de plus. Encore novices à la prise de parole en public quelques semaines avant cette finale, ils ont suivi plusieurs jours de formation et sont désormais prêts à monter sur scène pour la grande finale régionale du vendredi 27 mars.

Pour les départager, un jury composé de représentants des mondes de la recherche, de l’entreprise, de la culture scientifique, du monde artistique et des médias ainsi que le gagnant de l’édition 2025 sélectionnera deux lauréats. Les deux gagnants recevront un prix et le lauréat du premier prix représentera La Réunion lors de la sélection outre-mer à Paris le 8 avril 2026.

Ce concours est surtout l’occasion, pour les spectateurs, de découvrir la recherche réunionnaise. En venant à cet événement, ils auront l’opportunité de découvrir les projets innovants et les avancées scientifiques réalisées par des chercheurs locaux. De plus, le public aura la possibilité de voter pour son(sa) candidat(e) favori(te), qui sera lui aussi récompensé d’un prix.

Pour ceux qui ne pourront être présents, l’événement sera diffusé en direct sur les plateformes Youtube et Facebook et disponible après la finale (NB : seuls les spectateurs présents pourront voter pour le prix du public).

Information pratiques

Date : le vendredi 27 mars 2026

Heures : De 18h à 21h

Lieu : Amphithéâtre bioclimatique, campus du Moufia à Saint-Denis

Entrée gratuite sur inscription : http://univ-reunion.fr

Parking gratuit