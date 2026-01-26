Fonnkèr /Poésie : le Secours Catholique lance la seconde édition de son concours d’écriture

Le Secours Catholique lance la seconde édition de son concours d’écriture Fonnkèr /Poésie. Le concours restera ouvert jusqu’au 15 mars 2026 inclus. Cette nouvelle édition invite le public à s’exprimer autour du thème "Tonbé lévé" / "Se relever", un sujet qui interroge la capacité de chacun à se relever face aux épreuves de la vie (Photo : rb/www.imazpress.com)

Proposé par Céline Huet, auteure et fonnkézéz, présidente de cette seconde édition, "ce thème poursuit la réflexion autour des réalités de vie, des fragilités et de la capacité de chacun à faire face aux épreuves", explique l'organisation.

Le concours reste placé sous la présidence d’honneur de Monseigneur Gilbert Aubry, évêque émérite de La Réunion.

- Un jury de personnalité pour le concours de poésie -

Le jury réunit des personnalités engagées du monde littéraire et associatif : Angélique Cadet, auteure de littérature jeunesse, Gaëlle Berthilde, auteure et éditrice aux Éditions du 20 décembre, Edwige Tevane, bénévole du Secours Catholique de La Réunion, Danièle Moussa, auteure et fonnkézéz, et Rose-Andrée de Laburthe, lauréate de la première édition.

À travers ce concours, le Secours Catholique souhaite offrir un véritable espace d’expression, en donnant la parole à celles et ceux qui souhaitent témoigner, raconter et transmettre, en créole réunionnais ou en français.

Envoyez dès maintenant vos textes :

- par mail à [email protected] ;

- par voie postale au 97 Rue de la République, Résidence le Vieux Moulin, 97400 Saint-Denis

www.imazpress.com/[email protected]