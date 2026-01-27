141 millions d’euros de fraudes détectés en 2025 à La Réunion

À La Réunion, en 2025, 141 millions d’euros de fraudes fiscales, douanières et de fraudes aux cotisations ou prestations sociales ont été détectés par le Comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF). 43,6 % ont déjà été recouvrés. Des chiffres dévoilés le vendredi 23 janvier 2026 par le Codaf, réuni sous la co-présidence de Patrice Latron, préfet de La Réunion, de Véronique Denizot, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis et d’Olivier Clémençon, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre.

Sur la période 2024-2025, "119 procès-verbaux pour travail dissimulé ont été transmis aux parquets", précise la préfecture.

Par ailleurs, "six établissements ont fait l’objet de fermetures administratives pour recours au travail dissimulé, dont un arrêt d’activité prononcé sur un chantier du secteur du BTP", indique l'État.

- Les priorités d’action pour 2026 -

Dans le cadre de ses priorités d’action pour l’année 2026, le Comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) de La Réunion "a fait de la lutte contre le narcotrafic la priorité stratégique absolue".

"En raison des liens étroits et structurants entre le narcotrafic, le travail illégal et les fraudes fiscales, douanières et sociales, les actions conduites par le CODAF constituent un levier particulièrement pertinent pour lutter durablement contre le fonctionnement des réseaux impliqués", note la préfecture.

Cette stratégie "vise à s’attaquer aux modes de financement, aux circuits logistiques et aux mécanismes de dissimulation économique qui soutiennent ces organisations". Elle reposera sur un renforcement du partage d’informations, la conduite d’opérations conjointes et ciblées, ainsi que sur la mobilisation de l’ensemble des services de l’État compétents.

L’objectif est de "porter des atteintes durables aux organisations délinquantes, de protéger l’économie légale et de préserver la cohésion sociale" à La Réunion.

