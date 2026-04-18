Goyaviers : la saison est ouverte… elle est même un peu en avance

À La Réunion, la saison des goyaviers ouvre traditionnellement autour de fin avril, voire début mai. Cette année, les petits fruits rouges acidulés ont décidé de prendre un petit peu d'avance. Dès février, des fruits étaient déjà présents sur les étals. Une précocité qui s'explique par des conditions climatiques particulièrement favorables (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Nous observons cette année une arrivée plutôt précoce des goyaviers sur certains secteurs", confirme la Chambre d'agriculture de La Réunion.

Dans les Hauts de l'île, plusieurs producteurs de l'association des producteurs Nout Goyavier ont "commencé à livrer dans leurs coopératives respectives", dit-on à Imaz Press.

"Dès février, des fruits étaient déjà présents sur les étals, ce qui reste inhabituel", précise la Chambre verte.

Traditionnellement, la pleine saison démarre avec l'hiver austral, autour de la fin du mois d'avril, voire début mai.

- Une bonne saison en prévision pour les goyaviers -

Selon les producteurs de l'association de la Plaine-des-Palmistes, "la saison s'annonce plutôt bonne".

"Cette précocité s’explique notamment par les conditions climatiques et par les différences d’altitude : les zones plus basses produisent plus tôt que les hauts", indique Éric Lucas, technicien à la Chambre d'agriculture.

Toutefois, "il reste à voir pendant la saison les effets du volcan et la chaleur encore bien présente", note l'association. L'éruption spectacle – même si arrêtée pour l'heure – a "des impacts visibles sur certains vergers mais qui reste minimes pour le moment", explique Nout Goyavier. "Certains arbres ont perdu leurs feuilles donc ils ne produiront pas de goyaviers pour cette période", ajoute l'association.

La pleine saison reste toutefois attendue dans les prochaines semaines, ce qui permettra d’avoir une meilleure visibilité sur les volumes.

Comme souvent, la saison dépendra beaucoup des conditions climatiques des prochains mois.

- En salé ou en sucré… goyavier, un fruit sain pour la santé -

Le goyavier très riche en vitamine C, est utilisé dans diverses recettes et s’apprécie en confiture, en crème, en clafoutis, en jus, en sorbet, dans les gâteaux…

Voici quelques idées de recettes :

• Pour réaliser de la confiture de goyavier, il faut au préalable, pressez les goyaviers pour retirer les pépins. Vous devrez ensuite ajouter du sucre équivalent au 2/3 du poids des fruits pressés. Mettez ensuite à cuire pendant 45 minutes à une heure.

• Pour faire de la pâte, il faudra presser les fruits pour enlever les pépins. Faites ensuite cuire dans une marmite remplie avec 3/4 d'eau, pendant 40 minutes environ. Pressez par la suite la pulpe. Incorporez autant de sucre que de quantité de fruits. Refaire cuire de nouveau tout en remuant régulièrement la préparation. Mettez ensuite la préparation dans les récipients que vous avez prévus à cet effet puis laissez refroidir toute une journée.

• Pour confectionner du jus de goyavier, pressez les fruits afin d'en enlever les pépins. Placez ensuite le jus dans un broc et mettez le tout au réfrigérateur.

Petite recette originale, proposée sur le site Réunion des Saveurs : le rougail goyavier. Pour le faire, il faut presser les fruits pour enlever les petits grains. Hachez le tout puis ajouter de l'ail, du gingembre, du piment, de l'oignon, de l'huile. Salez et placez le tout au frais. Vous pourrez l'accompagner avec un ti cari par exemple.

De plus, les feuilles des goyaviers possèderaient des vertus anti-inflammatoires et des pouvoirs cicatrisants.

- Le goyavier en fête à la Plaine-des-Palmistes -

La fête des goyaviers se tient traditionnellement à la Plaine-des-Palmistes, généralement entre fin mai et mi-juin. Cette année, le marché aux goyaviers aura lieu 23, 24 et 25 mai 2026 place du marché forain de 9h à 17h.

Pour 2026, les préparatifs sont en cours, notamment avec les inscriptions pour certains événements comme l’élection de Miss Goyavier.

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