Grande collecte : les 330 bénévoles de la Croix-Rouge comptent sur votre générosité du 23 au 30 mai

Les 330 bénévoles de la Croix-Rouge Réunion se mobiliseront à l’occasion des Journées nationales de l’association et comptent sur votre générosité du 23 au 30 mai 2026. L'association insiste : "Le coût de la vie, plus élevé qu’en métropole, fragilise encore davantage de nombreuses familles. Grâce aux dons, la Croix-Rouge française poursuit à La Réunion ses actions de solidarité : aides alimentaires, 5 boutiques vestimentaires solidaires, accès aux droits et accompagnement des personnes les plus vulnérables". (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

À La Réunion, environ 319.000 personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, plus de deux fois supérieur à celui de l’Hexagone.

C'est dans ce contexte que la Croix-Rouge lance sa grande collecte : un moment essentiel pour faire vivre une solidarité concrète et locale. Dans une période marquée par une progression préoccupante de fragilités sociales aiguës ou encore par la multiplication de crises d’origine climatique, les besoins n’ont jamais été aussi visibles.

Les Journées nationales de la Croix-Rouge française sont un rendez-vous annuel décisif pour apporter son soutien aux actions de proximité menées, au quotidien, auprès des personnes fragilisées.

Les Journées nationales sont bien plus qu’un temps fort : c’est un levier indispensable pour permettre aux bénévoles de poursuivre leurs missions et de s’adapter aux réalités de leur territoire.

Tout au long de la semaine, ils iront à la rencontre du public, tirelire en main, pour échanger, sensibiliser et recueillir des dons.

Aide alimentaire ou vestimentaire, accompagnement administratif, accès aux droits, maraudes, dispositifs

mobiles pour aller vers les personnes isolées, accueils d’urgence...

Derrière chaque euro donné, il y a une réponse immédiate à un besoin, identifié sur le terrain, qu’il s’agisse des conséquences du contexte économique, des événements climatiques ou des difficultés du quotidien.

- Comment les dons sont-ils utilisés ? -

La présidente de la Croix-Rouge française, Caroline Cross, explique : "Les besoins ne cessent d’augmenter et nos volontaires se mobilisent pour y répondre. Leur engagement exceptionnel est une source d’espoir : en un an seulement, 3.000 nouveaux bénévoles ont rejoint notre association".

Elle ajoute : "Mais l’élan humain ne suffit pas, il faut aussi les moyens pour le concrétiser. Lors des Journées nationales, chaque don collecté se transforme directement et localement en acte de solidarité, au plus près de ceux qui en ont besoin. Nous comptons sur vous !"

À La Réunion aussi, les bénévoles se mobilisent et viendront directement à la rencontre du public aux quatre

coins de l’île, dans les marchés forains, centres-villes, centres commerciaux et galeries marchandes.

Chaque contribution permet de financer des actions très concrètes : une boisson chaude ou un panier repas, un kit pour un nourrisson, ou encore du matériel de secours.

Les bénévoles de la Croix-Rouge française au cœur de la solidarité Avec plus de 1.000 implantations partout en France, la Croix-Rouge française s’appuie sur un maillage unique.

À La Réunion, portée par plus de 330 bénévoles dans 5 antennes, l’association apporte une réponse de

proximité auprès des personnes qu’elle accompagne.