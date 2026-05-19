Roland-Garros : fin de l'aventure pour le Réunionnais Florent Bax éliminé en qualification

Florent Bax, 26 ans et classé 254 ème Français a été battu, ce lundi 18 mai 2026, par le tennisman péruvien Gonzalo Bueno. Le Réunionnais faisait partie des joueurs à qui la Fédération française de Tennis (FFT) avait attribué une wild card pour les qualifications du tournoi de Roland-Garros prévu du 24 mai au 7 juin à Paris. ( Photo : Florent Bax)

En février dernier, le Réunionnais nourrissait le rêve de participer à son premier Roland-Garros. Il s'était lancé le défi d'obtenir les points nécessaires afin de fouler la terre battue parisienne. C'est désormais chose faite.

Malheureusement son rêve s'est heurté à Gonzalo Bueno, le tennisman péruvien à mis une heure et 29 minutes pour venir à bout de son adversaire 6 - 0 / 7 - 6.

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