Tennis : le Réunionnais Florent Bax sélectionné pour Roland-Garros

Ce lundi 11 mai 2026, la Fédération Française de Tennis (FFT) a dévoilé les wild-cards pour le tournoi de Roland-Garros prévu du 24 mai au 7 juin à Paris. Parmi les joueurs bénéficiant d'une invitation pour disputer le tournoi, le Réunionnais Florent Bax, 26 ans et classé 254ème Français. Il est le premier sportif péi à fouler la terre battue parisienne (Photo : Instagram - Florent Bax)

En février dernier, le Réunionnais nourrissait le rêve de participer à son premier Roland-Garros. Il s'était lancé le défi d'obtenir les points nécessaires afin de fouler la terre battue parisienne. C'est désormais chose faite.

"C'est un accomplissement", se réjouit Florent Bax sur ses réseaux.

- Plusieurs joueurs bénéficient d'une "wild-card" pour Roland-Garros -

Découvrez la liste des joueuses et joueurs qui bénéficieront d’une invitation pour disputer le tournoi de Roland-Garros dans les deux tableaux principaux (24 mai – 7 juin).



Tableau messieurs

- Nishesh Basavareddy (Américain ; 21 ans ; classement au 4 mai : 154e)*

- Titouan Droguet (24 ans ; classement au 4 mai : 109e)

- Hugo Gaston (25 ans ; classement au 4 mai : 118e)

- Arthur Géa (21 ans ; classement au 4 mai : 143e)

- Moïse Kouame (17 ans ; classement au 4 mai : 313e)

- Gaël Monfils (39 ans ; classement au 4 mai : 222e)

- Adam Walton (Australien ; 27 ans ; classement au 4 mai : 103e)*

- Stan Wawrinka (Suisse ; 41 ans ; classement au 4 mai : 125e)

Tableau dames

- Clara Burel (25 ans)

- Ksenia Efremova (17 ans ; classement au 4 mai : 623e)

- Fiona Ferro (29 ans ; classement au 4 mai : 197e)

- Léolia Jeanjean (30 ans ; classement au 4 mai : 127e)

- Emerson Jones (Australienne ; 17 ans ; classement au 4 mai : 129e)*

- Sarah Rakotomanga (20 ans ; classement au 4 mai : 159e)

- Alice Tubello (25 ans ; classement au 4 mai : 256e)

- Akasha Urhobo (Américaine ; 19 ans ; classement au 4 mai : 183e)*

Wild-cards du tableau qualifications

Tableau messieurs

- Florent Bax (26 ans ; classement au 4 mai : 254e)

- Robin Bertrand (23 ans ; classement au 4 mai : 278e)

- Sean Cuenin (22 ans ; classement au 4 mai : 373e)

- Thomas Faurel (20 ans ; classement au 4 mai : 375e)

- Antoine Ghibaudo ( ans ; classement au 4 mai : 287e)

- David Goffin (Belge ; 35 ans ; classement au 4 mai : 249e)

- Sascha Gueymard Wayenburg (22 ans ; classement au 4 mai : 259e)

- Calvin Hemery (31 ans ; classement au 4 mai : 316e)

- Daniel Jade (17 ans ; classement au 4 mai : 1857e)

Tableau dames

- Eleejah Inisan (17 ans ; classement au 4 mai : 605e)

- Selena Janicijevic (23 ans ; classement au 4 mai : 248e)

- Tahlia Kokkinis (Australienne ; 17 ans ; classement au 4 mai : 485e)*

- Manon Leonard (25 ans ; classement au 4 mai : 314e)

- Kristina Mladenovic (32 ans ; classement au 4 mai : 852e)

- Amandine Monnot (24 ans ; classement au 4 mai : 297e)

- Daphnée Mpetshi Perricard (17 ans ; classement au 4 mai : 808e)

- Chloé Paquet (31 ans ; classement au 4 mai : 277e)

- Margaux Rouvroy (25 ans ; classement au 4 mai : 313e)

À noter que certaines wild-cards sont attribuées dans le cadre des accords de réciprocité qui lient la FFT aux fédérations australienne (Tennis Australia) et américaine (USTA) de tennis.

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