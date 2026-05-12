Tennis : le Réunionnais Florent Bax sélectionné pour Roland-Garros

Ce lundi 11 mai 2026, la Fédération Française de Tennis (FFT) a dévoilé les wild-cards pour le tournoi de Roland-Garros prévu du 24 mai au 7 juin à Paris. Parmi les joueurs bénéficiant d'une invitation pour disputer le tournoi, le Réunionnais Florent Bax, 26 ans et classé 254ème Français. Il est le premier sportif péi à fouler la terre battue parisienne (Photo : Instagram - Florent Bax)
En février dernier, le Réunionnais nourrissait le rêve de participer à son premier Roland-Garros. Il s'était lancé le défi d'obtenir les points nécessaires afin de fouler la terre battue parisienne. C'est désormais chose faite.
"C'est un accomplissement", se réjouit Florent Bax sur ses réseaux.
- Plusieurs joueurs bénéficient d'une "wild-card" pour Roland-Garros -
Découvrez la liste des joueuses et joueurs qui bénéficieront d’une invitation pour disputer le tournoi de Roland-Garros dans les deux tableaux principaux (24 mai – 7 juin).
Tableau messieurs
- Nishesh Basavareddy (Américain ; 21 ans ; classement au 4 mai : 154e)*
- Titouan Droguet (24 ans ; classement au 4 mai : 109e)
- Hugo Gaston (25 ans ; classement au 4 mai : 118e)
- Arthur Géa (21 ans ; classement au 4 mai : 143e)
- Moïse Kouame (17 ans ; classement au 4 mai : 313e)
- Gaël Monfils (39 ans ; classement au 4 mai : 222e)
- Adam Walton (Australien ; 27 ans ; classement au 4 mai : 103e)*
- Stan Wawrinka (Suisse ; 41 ans ; classement au 4 mai : 125e)
Tableau dames
- Clara Burel (25 ans)
- Ksenia Efremova (17 ans ; classement au 4 mai : 623e)
- Fiona Ferro (29 ans ; classement au 4 mai : 197e)
- Léolia Jeanjean (30 ans ; classement au 4 mai : 127e)
- Emerson Jones (Australienne ; 17 ans ; classement au 4 mai : 129e)*
- Sarah Rakotomanga (20 ans ; classement au 4 mai : 159e)
- Alice Tubello (25 ans ; classement au 4 mai : 256e)
- Akasha Urhobo (Américaine ; 19 ans ; classement au 4 mai : 183e)*
Wild-cards du tableau qualifications
Tableau messieurs
- Florent Bax (26 ans ; classement au 4 mai : 254e)
- Robin Bertrand (23 ans ; classement au 4 mai : 278e)
- Sean Cuenin (22 ans ; classement au 4 mai : 373e)
- Thomas Faurel (20 ans ; classement au 4 mai : 375e)
- Antoine Ghibaudo ( ans ; classement au 4 mai : 287e)
- David Goffin (Belge ; 35 ans ; classement au 4 mai : 249e)
- Sascha Gueymard Wayenburg (22 ans ; classement au 4 mai : 259e)
- Calvin Hemery (31 ans ; classement au 4 mai : 316e)
- Daniel Jade (17 ans ; classement au 4 mai : 1857e)
Tableau dames
- Eleejah Inisan (17 ans ; classement au 4 mai : 605e)
- Selena Janicijevic (23 ans ; classement au 4 mai : 248e)
- Tahlia Kokkinis (Australienne ; 17 ans ; classement au 4 mai : 485e)*
- Manon Leonard (25 ans ; classement au 4 mai : 314e)
- Kristina Mladenovic (32 ans ; classement au 4 mai : 852e)
- Amandine Monnot (24 ans ; classement au 4 mai : 297e)
- Daphnée Mpetshi Perricard (17 ans ; classement au 4 mai : 808e)
- Chloé Paquet (31 ans ; classement au 4 mai : 277e)
- Margaux Rouvroy (25 ans ; classement au 4 mai : 313e)
À noter que certaines wild-cards sont attribuées dans le cadre des accords de réciprocité qui lient la FFT aux fédérations australienne (Tennis Australia) et américaine (USTA) de tennis.
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