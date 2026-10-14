Grève à la Cise : la distribution d’eau rétablie dans les communes de Saint-Benoît et du Tampon

Ce mardi 13 octobre 2026, la distribution d’eau a été rétablie dans l’ensemble des secteurs affectés par la grève engagée le 7 octobre à la Cise Réunion. Et ce, grâce aux réquisitions de personnels et à la mobilisation des équipes disponibles. Mais si l'eau est revenue au robinet dans les communes de Saint-Benoît et du Tampon, elle ne peut pas encore être déclarée potable. Une mobilisation loin d'être terminée, aucun accord n'ayant été trouvé entre la direction et les salariés. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Face à cette situation, la préfecture de La Réunion a annoncé la réquisition de personnels afin d'assurer "les missions essentielles, notamment la surveillance du réseau, la recherche des dysfonctionnements et le contrôle de la qualité de l'eau".

Le lendemain, la communauté intercommunale de l'est a adressé deux mises en demeure aux opérateurs chargés de l'exploitation des services publics.

Son président, Joé Bédier, rappelle que "le mouvement de grève ne dispense pas les sociétés délégataires de leurs obligations contractuelles".

- Des distributions de packs d'eau à Saint-Benoît et au Tampon -

L'eau n'étant toujours pas potable dans certains secteurs du Tampon et de Saint-Benoît, des distributions d’eau en bouteilles sont organisées ce mercredi 14 octobre 2026.

À Saint-Benoît, 18 palettes, soit 6.912 bouteilles de 1,5 litre, ont été acheminées ce mardi et mises à disposition des habitants dans trois écoles de la commune. Une nouvelle distribution est prévue ce mercredi.

Au Tampon, les palettes ont été distribuées dans les quartiers par les services de la commune.

La qualité de l’eau fait l’objet d’une surveillance renforcée : dans la partie basse du Tampon et sur le secteur d’Abondance à Saint-Benoît, où près de 3.700 abonnés sont concernés. Les résultats des analyses sont attendus ce vendredi 16 octobre. Le retour à la normale ne sera confirmé qu’après validation par les autorités sanitaires.

Des actes de malveillance ont par ailleurs été constatés ces derniers jours sur des équipements du réseau. Ils fragilisent l’alimentation de tous. Cise Réunion "appelle chacun au civisme et au respect d’installations qui relèvent du service public".

- Nouvel échec des négociations entre la direction et les salariés -

Après plus d'une semaine de grève, toujours pas de sortie de crise à l'issue des discussions entre la direction de la Cise et les syndicats ce mardi 13 octobre 2026.

Les deux parties ne sont pas parvenues à trouver un accord sur la prime de vie chère. La direction a proposé un versement annuel de 50 euros brut au titre de "la prime d'eau" ainsi que le rattachement à la mutuelle de groupe en métropole. Une proposition rejetée par les salariés qui réclament une revalorisation de 30 % de salaire.

La direction de la Cise Réunion a quant à elle indiqué, en début de soirée ce mardi, qu'une hausse de 30% des salaires était inenvisageable, ne pouvant pas être absorbée par la société. "Elle compromettrait la pérennité du service et poserait directement la question d’une augmentation du prix de l’eau, dont la fixation relève des collectivités."

La Cise rappelle que "les questions salariales ont leur cadre, celui des négociations annuelles obligatoires. Le protocole d’accord signé le 5 mai 2026 avec les organisations syndicales a conduit à des revalorisations cette année ; les NAO 2027 en seront le prochain rendez-vous".

Les négociations doivent reprendre ce mercredi.

- Cise Réunion reste mobilisée pour garantir la continuité du public de l'eau -

"Depuis le début du mouvement, la priorité est restée la même : maintenir l’eau au robinet, partout et pour tous les usagers", indique Cise Réunion.

"Les réquisitions prononcées par les autorités ont permis de remettre en route les installations de production et de rétablir l’alimentation."

Elles resteront nécessaires tant que la grève durera.

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