Cliniques privées à La Réunion : appel à la grève pour dénoncer des inégalités de traitements avec le public

L’intersyndicale CFTC Santé Sociaux Réunion - CGTR Santé et Action Sociale - UR 974 - FO Santé privé, annonce le dépôt d’un préavis de grève illimitée couvrant l’ensemble des salariés des établissements de santé privés de La Réunion pour le 20 avril 2026. Malgré les échanges avec l’Agence Régionale de Santé, aucune solution concrète n’a été apportée à ce jour aux revendications portées par les représentants des salariés concernant l'amélioration des salaires et des conditions de travail (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Ce mouvement concerne l’ensemble des personnels des établissements de santé privés : soignants, administratifs, techniques et logistiques. "Nous organisons cette mobilisation dans un esprit de respect et de dignité envers tous les salariés, qui subissent depuis trop longtemps des conditions de travail difficiles, des salaires insuffisants et un manque de reconnaissance", lance l'intersyndicale.

Une "sollicitation formelle a également été adressée à la Fédération de l'Hospitalisation Privée (FHP) afin d’organiser une réunion en urgence. À ce jour, aucune réponse n’a été apportée, ce qui contribue à accentuer les tensions sociales au sein des établissements", indique l'intersyndicale.

- Les établissements de santé privés en souffrance à La Réunion -

Selon l'intersyndicale, "la situation actuelle est particulièrement préoccupante. Les salariés expriment une souffrance croissante liée à leurs conditions de travail, dans un contexte marqué par un coût de la vie élevé à La Réunion et un manque de reconnaissance de leur engagement".

Ils demandent "la mise en place immédiate d’une prime de vie chère adaptée au territoire réunionnais, l’égalité de traitement entre les salariés du secteur privé et ceux du secteur public de la santé et la reconnaissance des conditions de travail et la prise en compte de la souffrance des salariés".

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- Des négociations encore possibles -

L’intersyndicale reste néanmoins disponible pour toute ouverture immédiate de négociations, "dans un esprit de dialogue social responsable, afin d’éviter une dégradation du climat social et de garantir la continuité des soins".

À défaut de réponse, "l’intersyndicale se réserve le droit d’engager toute action nécessaire à la défense des intérêts des salariés", prévient-elle.

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