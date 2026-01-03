Grève des médecins du 5 au 15 janvier : un mouvement qui traduit un malaise plus profond selon les syndicats

Alors que la grève des médecins libéraux se prépare dans l'ensemble de la France, tous les syndicats représentés à la Réunion souhaitent expliquer ce mouvement dans un communiqué que nous publions ci-dessous. (Photo : sly/www.imazpress.com)

Ces dernières semaines, de nombreux médecins ont fait le choix de se mobiliser. Au-delà du geste collectif, cette grève traduit un malaise plus profond dans l’exercice quotidien de la médecine libérale.

Notre pratique repose sur la responsabilité médicale, le jugement clinique et la relation de confiance avec le patient. Or, un nombre croissant de décisions qui relevaient historiquement du champ médical sont désormais encadrées, limitées ou conditionnées par des règles administratives et économiques.

Les arrêts de travail en sont un exemple parlant. Ils sont de plus en plus standardisés, contrôlés, parfois remis en cause, alors qu’ils constituent un outil de soin destiné à protéger la santé du patient.

Certaines situations, notamment liées à la souffrance psychique ou au travail, sont progressivement sorties du champ médical pour être requalifiées comme des problématiques administratives, plaçant le médecin dans une position inconfortable.

- Charge administrative et numérique en constante augmentation -

À cela s’ajoute une charge administrative et numérique en constante augmentation. Les outils imposés ne sont pas toujours pensés pour le terrain, peu interopérables, chronophages, et parfois inefficaces pour améliorer réellement la coordination des soins.

Ce temps consacré à la gestion détourne le médecin de son cœur de métier : examiner, écouter, expliquer, prévenir.

Parallèlement, de nombreuses décisions structurantes sont prises sans concertation réelle avec les représentants de la profession.

Qu’il s’agisse de tarification, de conditions d’exercice ou de nouvelles obligations, ce manque de dialogue fragilise la confiance entre les médecins et les institutions, et rend l’exercice libéral de moins en moins lisible, en particulier pour les jeunes confrères.

- Plus de contraintes, moins de médecins -

Ces évolutions ont des conséquences concrètes : perte d’attractivité de l’installation, désengagement progressif, difficulté à maintenir une médecine de proximité, continue et de qualité. À terme, c’est l’accès aux soins des patients qui est concerné.

Cette mobilisation ne vise pas à opposer médecins et patients, ni à refuser toute évolution du système de santé.

Elle pose une question essentielle : comment réorganiser le système sans affaiblir le temps médical, la liberté clinique et la responsabilité professionnelle ?

Réfléchir collectivement à ces enjeux est aujourd’hui indispensable pour préserver un exercice médical à la fois exigeant, humain et durable.