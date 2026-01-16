Grippe : augmentation inhabituelle des passages aux urgences, La Réunion passe en phase pré-épidémique

Dans son bulletin épidémiologique régional pour la seconde semaine de cette nouvelle année, Santé publique France annonce que les cas de grippe A sont en augmentation sur l'île. Une situation qui va être suivie avec attention tant elle est peu commune à La Réunion en cette période de l'année. Une épidémie est actuellement en cours dans l’ensemble des régions de France hexagonale. Des cas importés peuvent être identifiés à La Réunion, et donner lieu à des chaines de transmission autochtone. (Photo : sly/www.imazpress.com)

Depuis 2 semaines, le nombre de passages aux urgences pour syndrome grippal était en augmentation passant de 56 pendant la première semaine de janvier 2026, et à 76 en seconde semaine.

Sur ces deux dernières semaines, les moins de 5 ans représentaient un tiers des cas et les plus de 65 ans 32% en S01 et 16% en S02.

Le taux de passage augmentait également de 1,4% en semaine une et à 1,8% en semaine 2 (Figure 1).

En parallèle, le nombre d’hospitalisations pour ce motif diminuait de 16 en semaine 52 en 2025 à 13 et 10 respectivement en semaine une et semaine 2 en 2026. Il s’agissait principalement de personnes âgées de 65 ans et plus.

- Bronchiolite à La Réunion : vers une diminution des cas -

Tous les indicateurs sanitaires relatifs à la bronchiolite chez les moins de 2 ans poursuivaient leur diminution.

En S02, le nombre des passages aux urgences diminuait de plus de la moitié par rapport à S01/2026 soit de 49 à 21 passages .

Pour les hospitalisations, la tendance à la baisse était également constatée avec 21 passages en S01 versus 13 en S02/2026 (Tableau 1). La part d’activité pour un motif de bronchiolite diminuait également de 14,2% en S01 à 7,9% en S02/2026.

Le taux de positivité du VRS diminuait également entre S01 et S02/2026 et passait de 17% à 7%

- Des cas de Mpox signalés à Madagascar -

Des cas confirmés et suspects de Mpox sont actuellement signalés à Madagascar.

Devant toute suspicion clinique : personne présentant une éruption cutanée ou une ou des ulcérations de la muqueuse génitale, anale ou buccale, évocatrice de Mpox - Isolée, ou précédée ou accompagnée d’une fièvre ressentie ou mesurée, d’adénopathies ou d’une odynophagie, il convient d’en informer dans les plus brefs délais l’ARS La Réunion à : [email protected].

Notamment en cas de retour de Madagascar ou de contacts avec des personnes de retour de Madagascar.

www.imazpress.com/[email protected]