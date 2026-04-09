Hackathon "Entreprendre à l’Université" : 140 lycéens imaginent des solutions pour La Réunion de demain

Ce mardi 7 avril 2026, le Hackathon "Entreprendre à l’Université" a réuni plus de 180 participants, mettant en lumière l'ingéniosité et la créativité de la jeunesse réunionnaise. Le campus du Moufia de l'Université de La Réunion a vibré au rythme de l'innovation. Lors de cet évènement, co-organisé par Pépite Réunion, un service de l’entrepreneuriat de l’Université de La Réunion, et le réseau LyLi Réunion, 140 lycéens ont imaginé des solutions pour La Réunion de demain. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Université de La Réunion)

L’Amphithéâtre Cadet de l’Université de La Réunion a vibré au rythme de l’entrepreneuriat lors du Hackathon "Entreprendre à l'Université".

Cinq établissements les lycées Jean Hinglo, Pierre Lagourgue, Lislet Geoffroy, Louis Payen et Le Verger ont répondu à l’appel.

Durant une matinée intensive, 140 lycéens répartis en 13 équipes ont relevé un défi de taille : identifier un besoin local et imaginer une réponse entrepreneuriale concrète en 70 minutes. Regardez.

- L’entrepreneuriat pour révéler les talents -

Accompagnés par des coachs experts de l’écosystème entrepreneurial, les élèves ont développé des compétences clés : esprit d'équipe, prise d'initiative et aisance à l’oral. Cette immersion a permis de montrer que l'entrepreneuriat est un formidable outil pour donner vie à ses idées dès le lycée.

Le jury a été impressionné par le caractère concret et local des projets présentés :

1er Prix : Application d'apprentissage du créole réunionnais. Ce projet allie culture et technologie à travers un système de marketing d'affiliation offrant des réductions chez des partenaires locaux (Kelonia, hôtellerie, restauration).

2ème Prix : Diffuseur de plantes locales (citronnelle, géranium, combava) pour lutter contre les moustiques, valorisant les jardins locaux et intégrant une boucle d'économie circulaire par le compostage.

3ème Prix : Ecobox Péi, une plateforme anti-gaspillage connectant consommateurs et vendeurs pour proposer des box à prix réduits, luttant ainsi concrètement contre la vie chère.

La réussite de cet événement repose sur un partenariat étroit entre l’Université et l’Académie de La Réunion. Ce hackathon est une étape essentielle pour stimuler l'envie d'entreprendre et préparer la transition vers les études supérieures en toute confiance.