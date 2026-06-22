Handicap : associations et familles réunionnaises plaident pour une inclusion renforcée

Le vendredi 19 juin 2026, plusieurs associations réunionnaises, engagées auprès des personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme (TSA), des troubles du neurodéveloppement (TND) et autres situations de handicap ont eu un rendez-vous avec la conseillère auprès de la ministre déléguée, chargée de l’autonomie des personne handicapées. Les associations ont rappelé la nécessité de mieux associer les familles à chaque étape du parcours pour une inclusion renforcée (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Ces échanges, riches et constructifs, ont permis de faire entendre la voix des représentants des familles, de mettre en lumière les besoins du territoire et de formuler des propositions concrètes pour améliorer l'accompagnement des personnes concernées à chaque étape de leur vie", indiquent les associations - Enfants autistes 974 : Le Nouvel Ecolier, Autisme Réunion, Comité régional Handiport Réunion, Le collectif Enfants Invisibles 974, Outrement Capable, Gem TSA 974, Habita’TSA, Humani, Intimagir974, les petits rayons multicolores - dans un communiqué.

- Construire une culture du handicap à La Réunion dès l'école -

En amont de cette rencontre, les associations ont recueilli, via un questionnaire collaboratif en ligne, les témoignages et les attentes des familles et des personnes concernées afin de porter auprès du ministère les réalités du terrain réunionnais.

Parmi les propositions, les associations défendent un changement de paradigme dans la formation à l’inclusion, avec la mise en place d’une sensibilisation au handicap dès l’école, poursuivie dans l’enseignement supérieur, et intégrée de manière systématique dans le cursus de formation des enseignants tout au long de leur parcours professionnel.

L’"objectif est de construire une culture commune du handicap dès le plus jeune âge et dans toutes les strates du système éducatif", précisent les associations.

Dans ce cadre, elles insistent aussi sur la nécessité de maintenir et renforcer les formations croisées, réunissant enseignants, AESH, ATSEM, agents des collectivités et parents, afin d’améliorer la compréhension mutuelle et la coordination des pratiques.

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- Maintenir et renforcer l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap -

Sur le volet insertion, les associations soutiennent le développement du social job coaching, visant à faciliter l’accès et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap, en développant notamment l’accompagnement et la formation aux compétences sociales et l’adaptation au milieu professionnel. Cela en favorisant l’accès aux mises en situations professionnelles tremplin.

Elles appellent également au développement de solutions de répit et de places plus conséquentes en accueil temporaire mixtes (enfants/adolescents), indispensables pour soutenir les familles, prévenir l’épuisement et favoriser l’autonomie des personnes accompagnées depuis leur plus jeune âge.

Sur le volet habitat, les associations soulignent que ce sont avant tout les familles qui se mobilisent pour construire des solutions de logement inclusif adaptées à l'autonomie des adultes autistes autonomes.

Enfin, elles alertent sur les difficultés persistantes liées à la formation des encadrants sportifs, qui constituent encore un frein important à l’accès des personnes en situation de handicap aux activités physiques et sportives.

Au-delà des constats, "ces propositions traduisent la volonté du tissu associatif réunionnais de rester unis, mobilisé, inscrit dans une dynamique de co-construction avec les pouvoirs publics, afin de garantir à chaque personne en situation de handicap un parcours de vie plus inclusif, fluide et effectif".

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