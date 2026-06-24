Handident : un dispositif pour améliorer l’accès aux soins bucco-dentaires pour les publics fragiles

Alors qu'à La Réunion, accéder à des soins bucco-dentaires reste très difficile pour de nombreuses personnes vivant avec un handicap et personnes âgées en perte d'autonomie, l’ARS de La Réunion a soutenu la création d’une unité de coordination des soins bucco-dentaires pour les personnes aux besoins spécifiques dont l’inauguration a eu lieu ce mercredi 24 juin 2026.

"Refus de prise en charge parfois, manque de professionnels formés, anxiété liée aux soins, accessibilité, ces freins conduisent trop souvent à des ruptures de parcours de soins et à une aggravation de l’état de santé", note l'ARS.



L'ambition de ce dispositif est de "proposer un parcours de santé coordonné, inclusif et adapté aux besoins des patients les plus vulnérables".

- Un enjeu majeur de santé publique -

La santé bucco-dentaire est essentielle à la qualité de vie, à l'alimentation, à la communication et à la prévention de nombreuses pathologies. Pourtant, les personnes vivant avec un handicap et les personnes âgées dépendantes rencontrent encore d'importantes difficultés pour accéder à ces soins.

Selon le baromètre Handifaction, 14 % des personnes interrogées à La Réunion déclarent avoir rencontré un refus de prise en charge dans un cabinet dentaire.

Par ailleurs, une enquête menée en 2026 par Handident La Réunion confirme ces difficultés. Les principaux freins identifiés sont :

• L’hypersensibilité orale ou faciale ;

• La douleur ou l'inconfort liés aux soins ;

• Les limitations physiques ou motrices ;

• L’anxiété et la peur des soins ;

• Les troubles de l'oralité ;

• La difficulté à trouver des professionnels formés et des structures adaptées.

Conséquence : un recours aux soins trop souvent tardif, limité aux situations d'urgence, avec un risque accru de dégradation de l'état de santé.

"L'amélioration de l'accès aux soins des personnes en situation de handicap constitue l'une des priorités du Projet régional de santé 2023-2033 de l'ARS La Réunion, qui agit déjà en faveur d'une offre de soins plus inclusive, notamment à travers les dispositifs Handigynéco et Handi accès."

À travers le soutien apporté à Handident La Réunion, l’ARS "réaffirme son engagement en faveur d’un accès équitable aux soins pour tous les Réunionnais".

- Un dispositif au service d'un parcours de soins plus accessible -

Handident La Réunion est "une unité de coordination territoriale des soins bucco-dentaires pour ces personnes aux besoins spécifiques qui repose sur un parcours structuré associant des chirurgiens- dentistes libéraux formés, des établissements et services médico-sociaux (ESMS) sensibilisés et les établissements de santé".

Son objectif est de proposer un accompagnement gradué, adaptée aux besoins de chaque patient et de faciliter son parcours de santé.

L’association poursuit trois missions principales :

• Faciliter l’accès aux soins bucco-dentaires des personnes en situation de handicap et des personnes âgées en perte d’autonomie ;

• Renforcer la prévention bucco-dentaire en lien avec les structures médico-sociales, et

• Former les chirurgiens-dentistes libéraux à l'accueil et à la prise en charge de ce public.

3 niveaux de prise en charge sont déployés :

- Déjà 46 chirurgiens-dentistes engagés -

Le dispositif rassemble pour l'heure 46 chirurgiens-dentistes signataires de la charte Handident. Il met à disposition des signataires une cellule de coordination dédiée afin de faciliter l’organisation des prises en charge.

En rejoignant Handident La Réunion, les chirurgiens-dentistes signataires de la charte bénéficient :

- D’échanges privilégiés avec les professionnels signataires,

- De temps confraternels autour de situations cliniques complexes,

- D’un partage d’expériences et de bonnes pratiques,

- D’une dynamique collective au service d’une dentisterie inclusive.

Cet engagement s'inscrit dans le cadre des conventions nationales des chirurgiens-dentistes de 2018 puis de 2023, qui valorisent la prise en charge des patients à besoins spécifiques à travers le dispositif APECS (Échelle des Adaptations pour une Prise en Charge Spécifique en Odontologie).

- Les consultations blanches : préparer le patient avant les soins -

La santé bucco-dentaire des personnes en situation de handicap ou des seniors dépendants nécessite une approche spécifique. Afin d'améliorer les conditions de leur prise en charge, Handident La Réunion mettra en place une démarche d'accompagnement à l'habituation aux soins bucco-dentaires (consultation blanche) au sein des cabinets des chirurgiens-dentistes engagés.

Ces rendez-vous, sans réalisation de soins, permettent aux patients de :

- Se familiariser avec le cabinet et le praticien,

- Réduire leur anxiété

- Et de favoriser l'acceptation des soins.

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