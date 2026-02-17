[Photos] La Gendarmerie de La Réunion rend hommage à ses héros

Ce lundi 16 février à la caserne de La Redoute à Saint-Denis, la Gendarmerie nationale a rendu un hommage solennel aux militaires décédés dans l’exercice de leurs fonctions. Présidée par le commandement du général Frédéric Labrunye commandant la gendarmerie de La Réunion, la cérémonie s’est tenue en présence du préfet Patrice Latron (Photos : sly/www.imazpress.com)

Une cérémonie empreinte de respect et d’émotion durant laquelle les autorités civiles et militaires ont honoré la mémoire des gendarmes qui ont perdu la vie dans l’exercice de leurs fonctions.

"Nous honorons nos héros tombés en service et saluons nos héros vivants, dont la résilience et le dévouement inspirent chaque jour", écrit la gendarmerie dans un post relayé sur ses réseaux sociaux.

Depuis 2022, cette tradition s’ancre "dans chaque groupement comme un temps fort national et local, unissant les gendarmes autour des valeurs de courage, de loyauté et de fraternité".

Au-delà du protocole, cette cérémonie permis, de mettre à l'honneur six militaires gendarmes réunionnais (trois citations et trois médailles) qui se sont illustrés à travers leur engagement.

