Mohammad Omarjee reste le président d'Ileva, syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions Sud et Ouest

Ce samedi 9 mai 2026, s’est tenu dans les locaux du Pôle Déchets Sud Run’EVA, à Saint-Pierre, l’élection du Président et des Vice-Présidents du syndicat mixte Ileva. A été élu à l’unanimité des membres du comité syndical, Mohammad Omarjee, représentant de la Civis. Nous partageons, ci-dessous, le communiqué d'Ileva. (Photos : Ileva)

Ce consensus est l’expression de la volonté du Territoire de l’Ouest, de la CASud et de la Civis d’une gouvernance forte et partagée, compte tenu de l’enjeu majeur des territoires quant au traitement des déchets.

Mohammad Omarjee nouvellement élu a rappelé le chemin parcouru et la feuille de route ambitieuse pour répondre au défi écologique. "Cette ambition exige une intelligence collective au service de nos territoires."

- Ileva en bref -

Ileva est le Syndicat Mixte de traitement des déchets des microrégions Sud et Ouest de l'île de La Réunion. Il assure la compétence "Traitement des déchets ménagers et assimilés" des trois établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) du sud et de l'ouest de La Réunion : Territoire Côte Ouest (TCO), Communauté Intercommunale des Villes Solidaires (CIVIS), Communauté d'agglomération du Sud (CASUD). ILEVA est piloté par les élus de ces 3 EPCI du Département et de la Région Réunion.

Son territoire couvre 15 communes et près de 540.000 habitants, soit plus de 60 % de la population réunionnaise.

Créé en 2014, ILEVA est né de la volonté de ses fondateurs d'opérer un changement profond des modes de traitement des déchets ménagers.

Cette volonté est dictée par 3 impératifs : trouver des solutions efficaces pour faire face à l'urgence de la situation, répondre aux prescriptions des documents de planification réglementaires en vigueur et s'inscrire dans une démarche forte de développement durable.

ILEVA porte le projet structurant RUN'EVA, pôle multifilière de valorisation des déchets dont le chantier a été lancé en 2021. Ce pôle repose sur 3 filières complémentaires — recyclage, méthanisation des biodéchets et valorisation énergétique — avec l'objectif de parvenir à 100% de valorisation et de mettre fin au tout-enfouissement.

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