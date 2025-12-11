[Photos] Saint-Paul : une fresque au lycée Paul Vergès pour valoriser les filières technologiques

Ce jeudi 11 décembre 2025, le lycée polyvalent Paul Vergès à Saint-Paul, a procédé à l'inauguration d'une fresque qui met à l'honneur l'ensemble des filières technologiques existants au sein de l'établissement. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : sly/www.imazpress.com)

Il s'agit d'un projet de pédagogie innovante en collaboration avec "mhiquet création*, réalisé grâce au financement du Pass Culture et au soutien de la direction de notre établissement. Sa mise en œuvre, depuis la réflexion autour de sa création jusqu'à son achèvement, a permis de développer chez les jeunes de notre lycée des compétences transversales et psychosociales qui leur seront de grande utilité dans le futur.

Nos mûrs sont devenus le support d'une grande "Fresque de mise en valeur des filières technologiques existantes au Lycée Paul Vergès".

Cette fresque illustre une volonté d'associer éducation artistique, scientifique et citoyenne.

Elle a permis aux élèves de :

• développer leur créativité et leur esprit d'initiative

• renforcer leur sentiment d'appartenance et leur coopération

• traduire visuellement les valeurs humaines et sociales

Un projet fédérateur et porteur de sens! Une œuvre collective et professionnelle !

Encadrés par l'artiste de Mhiquet Créations, les élèves ont participé à toutes les étapes:

• élaboration des esquisses, validées par l'équipe enseignante et la direction;

• mise en couleur à la peinture murale, dans une dynamique collaborative;

• finalisation esthétique par l'artiste afin de garantir un rendu harmonieux et durable.

Un projet à la croisée des disciplines, où Mme. Silvas, Mme. Mage et M. Gonfo, professeur.e.s de Sciences et Techniques Médico-Sociales au lycée, ont accompagné les élèves dans la réalisation du projet, veillé à sa cohérence avec les valeurs de la filière ST2S, ajusté les esquisses quand nécessaire et mis en valeur le travail des élèves de ST2.

En parallèle, Mme Lopez Herrera s'est occupée du volet Biologie et Physiopathologie Humaines, avec ses collègues de discipline.

