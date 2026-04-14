Ingénierie des fonds européens : ouverture des candidatures pour une formation

Lancé en 2024, le diplôme d’université (DU) "Ingénierie de projets européens dans les Outre-mer (IPEDOM)" accueillera une nouvelle promotion d’étudiants réunionnais à partir de la rentrée de septembre 2026. Les candidatures sont à déposer avant le 15 mai 2026 sur la plateforme de l'Université, accompagnées d’un CV, d’une lettre de motivation, des copies de l’ensemble des diplômes et relevés de notes, y compris le baccalauréat. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Ce diplôme d’université répond à un double objectif :



- Un objectif d’attractivité professionnelle, en accompagnant la montée en compétences de professionnels dans le domaine de l’ingénierie de projets européens et en facilitant l’insertion professionnelle d’étudiants formés à une expertise recherchée par les employeurs locaux (porteurs de projets, autorités de gestion notamment) ;

- Un objectif de développement local, en favorisant une mobilisation accrue des fonds européens.

- Les fonds européens, un levier stratégique pour les politiques publiques -

Les fonds européens constituent un levier de financement essentiel pour les politiques publiques mises en œuvre localement. Ils peuvent être gérés localement par l’État ou les collectivités (comme le Fonds européen de développement régional ou le Fonds social européen plus), ou relever de programmes directement financés par l’Union européenne (tels qu’Horizon Europe ou Life). Ces financements soutiennent des domaines variés : aménagement du territoire, transition écologique et énergétique, transports, recherche, santé ou encore éducation.



La maîtrise des règles de gestion de ces fonds représente une compétence précieuse et fortement valorisée sur le marché du travail.

Elle participe également au développement économique et social de La Réunion, en permettant au territoire de tirer pleinement parti des opportunités offertes par l’Union européenne.

- Une formation orientée vers la pratique professionnelle -

La formation combine enseignements académiques et approches professionnalisantes centrées sur la pratique. Elle réunit, au sein de l’Université de La Réunion, les principaux acteurs de la gestion des fonds et programmes européens sur le territoire : services de l’État, Région Réunion, Département et agence de gestion des initiatives locales en matière européenne (AGILE), notamment.



La dimension professionnalisante est renforcée par une équipe pédagogique mixte, composée notamment de praticiens experts en gestion de fonds européens, ainsi que par un tutorat individualisé. Celui-ci prend la forme soit d’un stage immersif au sein d’une structure de gestion, soit d’un projet tutoré (montage en groupe d’un dossier de projet européen ou rédaction d’un dossier thématique).



Le programme, d’une durée de 158 heures réparties en sept unités d’enseignement, nécessite également un travail personnel important ainsi que des évaluations des connaissances en vue de l’obtention du diplôme.

- Modalités pratiques de la formation -

Quand ? De septembre 2026 à septembre 2027 ; 23 jours de formation (46 demi-journées), à raison d’une journée par semaine, le mercredi.



Où ? À Saint-Denis, sur le site du parc technologique universitaire (PTU).



Prérequis : Être titulaire d’un BAC+3 ou équivalent.



Tarifs (formation soutenue par le ministère des Outre-mer) :



• Convention employeur : 1 890 euros



• Individuel payant : 890 euros







