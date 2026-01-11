Jeux vidéos : Alon Pass’ Manette est de retour

Manettes en main, sourires aux lèvres… Alon Pass’ Manette est de retour La Bande Organisée.re lance sa tournée 2026 avec des tournois, challenges gaming et animations gratuites, accessibles à tous. Nous vous dévoilons le calendrier (Photo : sly/www.imazpress.com)
- Alon Pass' Manette à Miel Vert -
Plaine des Cafres
Du 7 au 18 janvier 2026
CHALLENGES GAMING organisés sur :
- EA FC 26
- Mario Kart World
- Tekken 8
- Super Smash Bros
Dates des challenges gaming :
- 10 et 12 janvier
Réalité virtuelle avec Yannis
- 14 et 17 janvier
Animations ouvertes à tous – 100 % gratuites
- Alon Pass' Manette à la Saline les Hauts -
Jeudi 15 janvier 2026
Maison de Quartier de La Saline
près du Collège Célimène Gaudieu
Inscription obligatoire – La Saline les Hauts: https://forms.gle/AGLejCLZdNXvFPYy7
Au programme :
- EA FC 26 sur PS5
- Mario Kart World (multijoueur) sur Nintendo Switch
- Super Smash Bros
- Tekken 8 sur PS5
- Playathlon du Gaming, Atelier de sensibilisation aux écrans, Atelier du promeneur du Net, Stand Infos Jeunesse de Saint-Paul
- Roulez jeunesse - Sainte-Rose -
À l’Éclat – en face de la Mairie
Vendredi 16 & samedi 17 janvier
Gratuit pour tous
TOURNOIS GAMING (INSCRIPTION OBLIGATOIRE) sur :
- EA FC 26
- Mario Kart World
- Tekken 8
- Super Smash Bros
- Karaoke
- Animations intergénérationnelles (domino & belote)
- Digi-sport avec mur digital
Cadeaux & trophées à gagner
Inscription obligatoire – Sainte-Rose : https://forms.gle/if5koS85cqZQJqUE7
- Alon Pass' Manette à La Possession -
Gratuit – ouvert à tous
TOURNOIS (INSCRIPTION OBLIGATOIRE) sur :
- EA FC 26
- Mario Kart World
- Tekken 8
- Super Smash Bros
Inscription obligatoire – La Possession : https://forms.gle/VTJQ3jbyak8e8jUz5
Facebook : La Bande Organisée.re