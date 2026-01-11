Jeux vidéos : Alon Pass’ Manette est de retour

Manettes en main, sourires aux lèvres… Alon Pass’ Manette est de retour La Bande Organisée.re lance sa tournée 2026 avec des tournois, challenges gaming et animations gratuites, accessibles à tous. Nous vous dévoilons le calendrier (Photo : sly/www.imazpress.com)

- Alon Pass' Manette à Miel Vert -

Plaine des Cafres

Du 7 au 18 janvier 2026

CHALLENGES GAMING organisés sur :

- EA FC 26

- Mario Kart World

- Tekken 8

- Super Smash Bros

Dates des challenges gaming :

- 10 et 12 janvier

Réalité virtuelle avec Yannis

- 14 et 17 janvier

Animations ouvertes à tous – 100 % gratuites

- Alon Pass' Manette à la Saline les Hauts -

Jeudi 15 janvier 2026

Maison de Quartier de La Saline

près du Collège Célimène Gaudieu

Inscription obligatoire – La Saline les Hauts: https://forms.gle/AGLejCLZdNXvFPYy7

Au programme :

- EA FC 26 sur PS5

- Mario Kart World (multijoueur) sur Nintendo Switch

- Super Smash Bros

- Tekken 8 sur PS5

- Playathlon du Gaming, Atelier de sensibilisation aux écrans, Atelier du promeneur du Net, Stand Infos Jeunesse de Saint-Paul

- Roulez jeunesse - Sainte-Rose -

À l’Éclat – en face de la Mairie

Vendredi 16 & samedi 17 janvier

Gratuit pour tous

TOURNOIS GAMING (INSCRIPTION OBLIGATOIRE) sur :

- EA FC 26

- Mario Kart World

- Tekken 8

- Super Smash Bros

- Karaoke

- Animations intergénérationnelles (domino & belote)

- Digi-sport avec mur digital

Cadeaux & trophées à gagner

Inscription obligatoire – Sainte-Rose : https://forms.gle/if5koS85cqZQJqUE7

- Alon Pass' Manette à La Possession -

Gratuit – ouvert à tous

TOURNOIS (INSCRIPTION OBLIGATOIRE) sur :

- EA FC 26

- Mario Kart World

- Tekken 8

- Super Smash Bros

Inscription obligatoire – La Possession : https://forms.gle/VTJQ3jbyak8e8jUz5

Facebook : La Bande Organisée.re