Jeux vidéos : La Réunion au Game Camp 2026, le plus grand salon professionnel de l’industrie du jeu vidéo

Les jeudi 18 et vendredi 19 juin 2026, une délégation de studios de jeux vidéo réunionnais se rendra au Game Camp 2026, le plus grand salon professionnel consacré à l’industrie du jeu vidéo en France. Cet événement réunit professionnels, talents émergents et partenaires autour d’échanges, de partages d’expertise et d’opportunités de développement. (Photo : D.R)

La délégation sera composée de Denis Maillot et Ruddy Fantelli (Studio DreamVeloper), Florent Ferrere (Titang Studio) et Guillaume Mézino (Studio Lake on Fire), représentant plusieurs acteurs clés de la filière locale du jeu vidéo.

"Cette délégation illustre la vitalité et la structuration progressive de la filière jeu vidéo à La Réunion. Notre présence au Game Camp vise à renforcer les coopérations, à partager nos savoir-faire et à ouvrir de nouvelles perspectives de développement pour les studios locaux", souligne Denis Maillot.

- Structuration et de développement de la filière jeu vidéo à La Réunion -

L’objectif est de renforcer et d’entretenir les liens avec les acteurs de l’Hexagone, tout en identifiant de nouveaux partenaires susceptibles d’accompagner la montée en puissance de l’écosystème local, notamment en matière de production, de financement et de coopération entre studios.

Florent Ferrere insiste : "Ce type d’événement est essentiel pour sortir de notre périmètre insulaire, confronter nos pratiques et surtout construire des relations professionnelles solides avec les acteurs de l’industrie en métropole"

Le déplacement de cette délégation au Game Camp est coordonné par le Syndicat des professionnels du jeu vidéo à La Réunion (Bouftang), en partenariat avec la Maison du Cinéma et des Jeux Vidéo, avec le soutien de la direction des affaires culturelles de La Réunion et avec le soutien de la Région Réunion.