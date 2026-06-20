Journée des associations à Saint-Leu : les experts comptables à la rencontres des associations

La compagnie Régionale des commissaires aux comptes et l’ordre des experts-comptables de La Réunion organise une nouvelle édition de la Journée des Associations. Cet événement se tiendra le mardi 25 août 2026, à partir de 13h30, à l’Auditorium Pierre Roselli du Musée Stella Matutina à Saint-Leu. À l'ordre du jour : la facture électronique et prévention des difficultés

Dirigeant, salarié ou membre associatif, cette rencontre est l’occasion d’échanger avec des professionnels du secteur et de faire le point sur les enjeux financiers, sociaux, fiscaux et réglementaires de la gestion associative, ainsi que sur les évolutions en cours.

Au programme : des ateliers thématiques animés par des experts du secteur associatif, apportant des réponses concrètes aux problématiques rencontrées au quotidien, ainsi qu’un temps de convivialité favorisant les échanges sur les thèmes suivants :

Actualité réglementaire

Fiscalité

Focus sur la Facture Electronique

Prévention des difficultés

Pour s'inscrire c'est par ici