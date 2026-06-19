Gastronomie : ces établissements font rayonner la cuisine réunionnaise dans l'Hexagone et ailleurs dans le monde

Rougail saucisse, bonbons piment, samoussas ou encore gâteau patate. Bien loin des côtes réunionnaises, des entrepreneurs originaires de l'île ou amoureux de sa culture font découvrir les saveurs du péi à travers des restaurants, services traiteurs, bars et food trucks. De l'Hexagone aux États-Unis en passant par le Portugal, la gastronomie réunionnaise continue de séduire bien au-delà de l'océan Indien (Photo /www.imazpress.com)

La cuisine réunionnaise voyage. Et avec elle, tout un pan de l'identité de l'île. Depuis plusieurs années, les établissements proposant des spécialités créoles se multiplient dans l'Hexagone et à l'international. Certains sont tenus par des Réunionnais expatriés en quête d'un lien avec leur île, d'autres par des passionnés désireux de faire découvrir une culture encore méconnue.

- L'art de recevoir made in 974 -

Parmi eux, La Kaz Kréol, basée en Île-de-France, s'est spécialisée dans le service traiteur et l'événementiel façon 974. À l'origine du projet, Fagiela Julienne et son compagnon Lucas Daidone, qui ont souhaité recréer, loin de leur île, les saveurs de leur enfance. "À travers la cuisine, nous essayons de transmettre un peu de l’esprit de La Réunion : la générosité, la convivialité et le mélange des cultures qui font toute la richesse de l’île", explique le couple.

"Quand on vit loin de La Réunion, on réalise à quel point certaines choses prennent une valeur particulière : les saveurs, les odeurs de cuisine, les repas en famille", explique Lucas Daidone. "Avec La Kaz Kréol, nous avons voulu recréer ces moments ici dans l'Hexagone et permettre aux Réunionnais expatriés de retrouver une part de chez eux".

Rougail saucisse, carry poulet, massalé, bouchons ou bonbons piment figurent parmi les incontournables de leur carte. Pour rester fidèles aux recettes traditionnelles, certains produits sont même importés directement de La Réunion. "Cela demande parfois une certaine organisation logistique, mais c'est important pour nous de rester au plus proche des goûts et des traditions de l'île", souligne-t-il.

- Le goût péi sur les routes de Montpellier -

Dans le sud de la France, Le Chill 974 sillonne les routes montpelliéraines avec son foodtruck aux couleurs réunionnaises. À sa tête, Chloé Bègue, originaire de Saint-Denis, et son compagnon Benjamin Robert, natif du Tampon. Après avoir dirigé pendant plusieurs années le restaurant réunionnais L'Ilothentik à Montpellier, la jeune femme a choisi de se lancer dans une aventure... un peu plus mobile.

Le concept : proposer une cuisine traditionnelle réunionnaise accessible à tous. Rougail saucisses, shop suey poulet, cabri massalé, samoussas, bonbons piment ou encore gâteau patate figurent au menu. "Notre clientèle est principalement composée de métropolitains qui sont allés en vacances à La Réunion, mais aussi de curieux qui découvrent cette cuisine pour la première fois", raconte Chloé Bègue. "On a aussi quelques Réunionnais qui sont en manque de leur cari".

Pour la jeune entrepreneure, chaque service est aussi une façon de promouvoir son île. "Nous sommes fiers de pouvoir partager notre culture culinaire réunionnaise", affirme-t-elle.

- La Réunion à l'international -

La gastronomie réunionnaise ne s'arrête pas aux frontières françaises. À Brooklyn, à New York, le restaurant-bar Maloya fait découvrir depuis 2023 les saveurs du péi aux Américains. Fondé par Samuel Lebreton, d'origine réunionnaise, et sa compagne Tara Gruszkiewicz, l'établissement propose aussi bien des classiques comme les samoussas, les sarcives ou le rougail saucisse que des créations originales inspirées des produits de l'île.

Plus au sud, près de Faro, au Portugal, Casa Inês a également fait le pari de la cuisine réunionnaise. Ce restaurant-snack créé par un couple originaire de Saint-Pierre propose chaque jour plusieurs caris, des bouchons, des samoussas ou encore des desserts typiques. Une formule qui semble séduire autant les expatriés francophones que les Portugais curieux de découvrir cette cuisine métissée.

Si leurs parcours sont différents, tous ces entrepreneurs partagent un même objectif : faire découvrir La Réunion à travers sa cuisine. Au-delà des recettes, c'est toute une histoire qui se raconte dans les assiettes. "Même à des milliers de kilomètres, le cœur reste toujours péi", résume Lucas Daidone de La Kaz Kréol.

Lire aussi - [Photos - Vidéos] À La Réunion, les chefs créoles passent à table pour faire rayonner leur cuisine

vg / www.imazpress.com / [email protected]