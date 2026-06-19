Sécheresse : Cilaos passe en alerte, les restrictions maintenues à La Réunion

Dans un communiqué publié ce vendredi 19 juin 2026, les services de la préfecture indiquent que : "La Réunion subit un déficit pluviométrique historique, aggravé par des saisons moins arrosées que la normale. Malgré les pluies récentes, les précipitations hivernales actuelles ne suffisent pas à combler ce retard accumulé". Réuni le 3 juin 2026, le comité sécheresse a décidé de maintenir les restrictions déjà en vigueur sur l’ensemble du territoire. Face à une dégradation critique de la ressource, la commune de Cilaos est désormais placée en niveau d’alerte. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

"Les restrictions, identiques à celles appliquées précédemment, visent à préserver l’accès à l’eau potable pour tous et à garantir la survie des écosystèmes aquatiques" expliquent les services de la préfecture.

- Passage en alerte pour le cirque de Cilaos -

Face à la détérioration critique de la ressource dans le cirque de Cilaos, où l’approvisionnement en eau potable est menacé, la commune de Cilaos est placée en alerte.

Chaque geste compte : mobilisons-nous, la situation exige l’engagement de tous :

- Évitez les usages non essentiels et, respectez les restrictions qui s’appliquent dans votre commune

- Signalez toute fuite sur le réseau public et réparez les fuites sur le réseau privé.

- Adoptez les écogestes au quotidien pour préserver les ressources en eau et éviter que la situation s’aggrave. Retrouvez quelques exemples d’habitudes à prendre pour limiter sa consommation d’eau à l’échelle individuelle sur https://vigieau.gouv.fr/

Niveau de VIGILANCE maintenu sur l’ensemble du territoire, pour les ressources superficielles et souterraines. Cette mesure commune est un appel à la responsabilité collective.

Niveau d’ ALERTE activé pour les communes Saint-Leu, Saint-Paul, Trois-Bassins (eaux souterraines), Le Tampon, Petit-Île, Saint-Joseph et Saint-Pierre (eaux superficielles), Cilaos, Bras-Panon, Saint-André, Saint-Benoît, La Plaine-Des-Palmistes, Saint-Denis et Sainte-Suzanne (eau souterraines et superficielles).

Niveau d’ ALERTE RENFORCÉE activé pour les eaux souterraines du Port et de La Possession.