Région Réunion : prolongation du dispositif de plafonnement du prix de la bouteille de gaz à 18 euros

Réunie ce vendredi 19 juin 2026 sous la présidence d’Huguette Bello, la Commission permanente a voté la reconduction du dispositif de plafonnement du prix de la bouteille de gaz à 18 euros, sur la nouvelle période allant du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026. "Pour rappel, ce dispositif a été initié par la Région Réunion en 2022, et conjointement avec le Département dans un premier temps, dans l'objectif de préserver le pouvoir d'achat des foyers réunionnais." note la collectivité régionale dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo www.imazpress.com)

Suite au désengagement du Département en décembre 2024, la Région Réunion a décidé d’assurer seule la continuité de ce dispositif qui est une contribution concrète et pragmatique à la lutte contre la vie chère.

Entre le 1er janvier 2025 et fin avril 2026, plus de 1,87 million de bouteilles ont été vendues à ce tarif grâce à l’aide de la Région, pour un coût total de 3,3 millions d’euros. Depuis la mise en place en août 2022, la Région a financé le dispositif à hauteur de 12 850 000 euros.

Dans le contexte de la crise des prix des carburants où le prix réel de la bouteille de gaz est de 22,06 euros depuis le 1er juin, il a été acté d’engager 1,8 million d’euros supplémentaires pour maintenir le prix de la bouteille de gaz à 18 euros jusqu'au 31 décembre 2026.

La Commission Permanente a également examiné et voté près d’une trentaine de rapports sur lesquels s’étaient préalablement prononcées les commissions sectorielles.

POUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN

EMPLOIS VERTS

La commission permanente s’est vue présenter les conséquences de la réduction des Parcours Emploi Compétences (PEC) alloués à la Région Réunion pour l’année 2026, passant de 709 à 250 contrats. Face à cette diminution significative des moyens de la part de l’État, la Région s’est trouvée dans l’obligation d’adapter la programmation du dispositif Emplois Verts pour gérer la "pénurie".

Dans ce contexte, la Région a engagé un travail de priorisation des interventions afin d'adapter le dispositif aux nouvelles contraintes. Les orientations retenues reposent sur un recentrage prioritaire du dispositif sur le foncier régional et sur des sites touristiques d’intérêt majeur.

Il s’agit, d’une part, de garantir la continuité de l’entretien et de la valorisation du patrimoine de la collectivité et, d’autre part, de préserver les enjeux d’attractivité touristique du territoire.

La programmation 2026 repose ainsi sur :

• 9 sites du foncier régional

• 9 sites touristiques

• 18 chantiers au total

• 240 PEC

• 28 encadrants techniques

• 1,8 million d’euro de financement régional prévisionnel

Ces arbitrages, dictés par la décision budgétaire de l’État, imposent un changement de paradigme du dispositif Emplois Verts qui se trouve gravement déstabilisé. Historiquement fondé sur une logique de maillage territorial étendu, le dispositif est désormais recentré sur un socle prioritaire constitué du patrimoine régional et de sites touristiques majeurs. Le nombre chantiers qui était de plus de 60 passe à une vingtaine.

Parallèlement, les services de la Région ont engagé une réflexion sur l’avenir du dispositif à compter de 2027. Dans l’hypothèse d’une poursuite de la diminution des PEC de la part de l’État ou d’une évolution plus profonde des politiques nationales de l’emploi, plusieurs pistes sont actuellement étudiées :

• recours à des marchés réservés favorisant l’insertion professionnelle ;

• intégration de clauses sociales dans les futurs marchés publics ;

• lancement d’appels à manifestation d’intérêt ;

• identification, pour chaque site, des modalités de gestion les plus adaptées ;

• réflexion sur les modalités de transfert ou de délégation de gestion lorsque cela apparaît pertinent.

Par ailleurs, dans le cadre des réflexions engagées sur l'évolution du dispositif à compter de 2027, la collectivité pourra étudier l'opportunité de mobiliser davantage les dispositifs de formation en alternance et d'apprentissage au bénéfice de certains publics éligibles, notamment les jeunes.

Cette réflexion vise à compléter les outils d'insertion existants et à favoriser l'accès à des parcours qualifiants conduisant vers l'emploi durable.

Les services ont également examiné l'opportunité d'un recours plus important aux dispositifs relevant de l'Insertion par l'Activité Économique (IAE), notamment au travers des Ateliers et Chantiers d'Insertion (ACI). Toutefois, les premiers travaux conduits mettent en évidence des différences significatives entre les objectifs, les modalités de financement et les publics visés par les ACI et ceux du dispositif Emplois Verts.

En particulier, les exigences d'accompagnement socioprofessionnel, les modalités de conventionnement ainsi que les modèles économiques associés apparaissent aujourd'hui difficilement compatibles avec une transposition à grande échelle du dispositif Emplois Verts. Cette piste mérite toutefois d’être étudiée pour certaines situations particulières ou certains sites, en complément des autres solutions envisagées.

Ces travaux permettront d’anticiper les solutions susceptibles de garantir la continuité de l’entretien et de la valorisation des sites régionaux à compter de 2027.

Enfin, une attention particulière sera portée à l’accompagnement des bénéficiaires des PEC ainsi qu’aux encadrants techniques impactés par la réduction du dispositif. Dans cette perspective, la Région poursuivra son travail avec France Travail et les partenaires de l’emploi afin de faciliter l’accès aux dispositifs de formation, aux opportunités d’emploi et aux mesures d’accompagnement existantes. Des actions de mise en relation avec les employeurs du territoire pourront également être étudiées, notamment sous la forme de forums ou de job-dating destinés aux publics concernés.

FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE

La commission permanente a validé le programme de formations DAEU porté par la Direction de la Formation Tout au Long de la Vie (DFTLV) de l’Université de La Réunion pour la période 2024–2026. Ce projet s’inscrit dans un engagement financier prévisionnel de 619 200 euros au titre des coûts pédagogiques (financement PACTE), auquel s’ajoute une enveloppe de 198 144 euros dédiée à la rémunération des stagiaires, pour un effectif prévisionnel de 172 bénéficiaires.

Le Diplôme d’Accès aux Études Universitaires (DAEU) est un diplôme national de niveau 4, conférant les mêmes droits que le baccalauréat, et couramment désigné comme un "baccalauréat de la deuxième chance". Il s’adresse à un public adulte ayant interrompu son parcours scolaire initial et souhaitant accéder à une reprise d’études dans un cadre adapté. À ce titre, il constitue un dispositif structurant favorisant l’accès à l’enseignement supérieur, l’inscription à des concours et, plus largement, l’insertion ou l’évolution professionnelle.

PACTE RÉGIONAL POUR L'INVESTISSEMENT DANS LES COMPÉTENCES

La commission permanente a validé l’avenant financier 2026 au Pacte régional d’investissement dans les compétences (PRIC) 2024-2027, conclu entre l’État et la Région, prenant acte des crédits minorés mis a disposition par la loi de finances pour 2026, la participation financière de l’État étant fixée à 22 191 641 euros.

Cet avenant fixe également l’effort propre de la Région (socle) à hauteur d’a minima 24 000 000 euros au titre de la formation professionnelle des personnes en recherche d’emploi.

ÉTUDIANTS EN MOBILITÉ

La commission permanente a voté l’ajustement du plan de financement des dispositifs d’aide en mobilité en faveur des étudiants dans le cadre d’une demande de subvention au Fonds Social Européen Plus, ce qui représente un total de recettes prévisionnelles FSE+ supplémentaires de 3 893 452 euros.

Ils s’ajouteront aux 14 866 393 euros déjà sollicités au PE FEDER FSE+ 2021-2027 par diverses délibérations de la CPERMA. Le montant total prévisionnel de recettes FSE+ s’élèvera ainsi à 18 759 845 euros (soit un montant total de dépenses éligibles prévisionnelles de 22 070 406 euros).

STAGE EN ENTREPRISES HORS ACADÉMIE

La commission permanente a voté l’engagement d’une enveloppe globale de 31 594 euros pour la mise en oeuvre de six projets d’établissement au titre du dispositif Stages en Entreprises Hors Académie (SEHA).

Ce dispositif constitue un soutien significatif pour les familles dont les enfants ont une période de stage obligatoire (ou non) en période de mobilité dans leurs cursus de formation.

FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES

La commission permanente a validé le plan de financement de l’opération FSE+ "Programme de Formation Professionnelle des Adultes - année 2026".

Ce projet contribue à l’insertion sociale et professionnelle des chômeurs réunionnais en augmentant leurs compétences et leur employabilité dans le cadre d’un parcours de formation. Le montant total de la subvention s’élève à 22 089 000,08 € au titre du FSE+.

CITÉ DES MÉTIERS

La commission permanente a voté une deuxième avance de 86 530 euros sur la subvention de la Cité des Métiers de La Réunion au titre du financement de son programme d’activités prévisionnel 2026, dans l’attente de la finalisation du dialogue de gestion entre l’association et la Région.

CULTURES RÉGIONALES

Conformément au cadre d’intervention "Aide à la mise en œuvre d'évènements calendaires", la commission permanente a voté l’attribution de subventions à huit associations pour le financement de leurs projets :

• association Culturelle Laleu Chinoise : 1 500 euros

• association Culturelle Chinoise de La Réunion : 8 000 euros

• association Bénédictine Culturelle Chinoise : 3 000 euros

• association Guan Di Réunion : 10 000 euros

• association Kaz Maron : 1 000 euros

• association Kalyugam : 2 000 euros

• association Maryen Peroumal : 3 000 euros

• association Culturelle Shruti Music : 6000 euros

INFORMATION JEUNESSE

La commission permanente a voté l’attribution d’une subvention de 100 000 euros au Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ) dans le cadre d’une convention d’objectifs en faveur du développement et de la structuration du réseau Information Jeunesse de La Réunion, au titre de l’année 2026.

Le financement régional du CRIJ permet de garantir un accès équitable à l’information, à l’orientation et à la citoyenneté pour des milliers de jeunes réunionnais, notamment dans les zones isolées. Il soutient ainsi l’inclusion sociale, l’autonomie des jeunes et le déploiement territorial des politiques publiques de jeunesse.

CINÉMA

La commission permanente a voté une subvention de 44 000 euros à Cinékour dont les actions sont destinées à favoriser l’accès à la culture des publics les plus éloignés à travers le champ du cinéma, à promouvoir le film court, et à favoriser l’insertion professionnelle grâce à des dispositifs professionnalisant. Cette intervention est réalisée dans le cadre de la convention Région-CNC-Etat 2026-2029, en cours de négociation.

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

La commission permanente a voté l’attribution d’une subvention d’un montant de 20 000 euros à l’association Le Labo des Histoires au titre de l’exercice 2026. Cette intervention s’inscrit dans le cadre du Programme Régional d’Éducation Artistique et Culturelle (PREAC) et du Contrat Territoire Écriture, associant la Région Réunion, la Direction des Affaires Culturelles et l’Académie de La Réunion.

RADIOS FM

À la demande de l’Autorité de Régulation de la Communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), la commission permanente s’est vue présenter, pour avis, l’appel à candidatures "Appel FM Réunion" pour l’exploitation de services de radio en FM par voie hertzienne à La Réunion.

La commission permanente a souligné l’importance de prioriser des radios associatives et commerciales qui souhaitent renforcer la qualité de la couverture du territoire et contribuer à la valorisation de sa pluralité et de son multiculturalisme auprès des auditeurs réunionnais

Elle demande également à l’ARCOM d’étudier la possibilité de la diffusion de stations majeures nationales du service public sur la bande FM (France Culture, France Info, France Musique, Radio France International, etc.) en complément de France Inter.

POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

SOUTIEN AUX ENTREPRISES IMPACTÉES PAR LA FERMETURE DE LA RN2

La commission permanente a voté l’engagement d’un montant de 67 245 euros pour le lot n°1, en faveur de 7 entreprises, au titre du dispositif "Soutien exceptionnel aux entreprises des communes de Saint-Philippe et de Sainte-Rose impactées par la fermeture de la RN2 Route des laves ".

Ce dispositif vient accompagner les entreprises ayant connu une baisse d’activité (pertes de CA > 20%) relative a cette fermeture de la route, pendant la période du 15 mars au 31 mai 2026.

SOUTIEN À ENTREPRENEURIAT

La commission permanente a voté une subvention de 5000 euros à l'association Centre des Jeunes Dirigeants (CJD) de La Réunion pour l'organisation de la Plénière Prestige 2026. L'objectif de cet événement est de proposer un événement fédérateur, inspirant et ouvert sur les grands enjeux de transformation des dirigeants, des entreprises et du territoire réunionnais grâce à deux invitées et d'encourager une évolution des pratiques de leadership plus aligné et impactant aux membres composants le centre des jeunes dirigeants.

ARTISANAT

La commission permanente a voté une subvention de 29 100 euros à l’association Domaine de Tourelles, pour son programme d’animations artisanales et ses charges de fonctionnement 2026. Ce programme vise à renforcer la sensibilisation des jeunes aux métiers d’art à travers des interventions en milieu scolaire, notamment auprès des publics en phase d’orientation.

ÉCONOMIE BLEUE

La commission permanente a validé l’attribution d’une subvention de 149 344 euros à l’Institut Bleu pour le financement de son programme d’action 2026 qui s’inscrit dans un contexte, plus large, de restructuration de son activité par l’intégration des actifs de la SASU CITEB, aujourd’hui détenus par La Réunion Développement.

AIDE AU RENOUVELLEMENT DE LA FLOTTE DE PÊCHE

- La commission permanente a approuvé une version modifiée du cadre d’intervention "Aide au renouvellement de la flotte de pêche côtière de La Réunion pour les navires de moins de 12 mètres", adopté le 27 décembre 2024. Ces modifications ne portent pas sur des critères pivots d’éligibilité et/ou les modalités de subvention, mais d’améliorer certaines conditions d’opérationnalité demandées par le CRPMEM, et à clarifier le cadre d’intervention.

• Assouplissement des conditions de remboursement de l’aide perçue par le bénéficiaire en cas de revente du navire subventionné à un autre pêcheur professionnel durant l’obligation de maintenir 15 ans le navire en activité.

• Simplification du nombre de devis demandé par poste de dépenses, au regard de la difficulté d’obtenir des devis comparables en matière de navire (disponibilité des chantiers navals, caractéristiques des navires peu comparables entre chantiers navals...)

• Précision quant aux modalités de versement de l’aide, et y mentionnant explicitement la possibilité d’un acompte, en plus du solde.

FEAMPA

Au titre du FEAMPA, la commission permanente a voté une subvention de 57 560 euros à Monsieur Dan Melchior pour son projet intitulé "Installation d'un jeune pêcheur via la première acquisition de son navire de pêche".

SOUTIEN À LA COMPENSATION DES SURCOÛTS DE TRANSPORT

Au titre du FEDER et du dispositif de soutien à la compensation des surcoûts de transport, la commission permanente a voté l’attribution de plusieurs subventions : Volet intrants productifs

• SAS Briand Réunion : 328 208 €

• SAS Teralta Granulat Béton Réunion : 189 640 €

• GIE Rhums Réunion : 541 739 €

Volet Extrants

• GIE Rhums Réunion : 554 93 €

SOUTIEN AUX ENTREPRISES INNOVANTES

Au titre de l’AMI 2026 du dispositif d’aide aux fonds propres des jeunes entreprises innovantes, la commission permanente a voté, pour un montant de 60 000 euros, le financement de deux projets d’entreprises :

• Skinegy : 30 000 euros pour la création d’un substitut dermique dont la bioactivité est apportée à la fois par sa structure et par son contenu en principes actifs qui peuvent être soit des molécules de synthèse soit des molécules issues de plantes médicinales

• Smart Energy Support : 30 000 euros pour un projet d’innovation qui s’articule autour de l’optimisation d’appareils fortement consommateurs d’énergies tels que les climatisations ou bacs frigorifiques

TROPHÉE ENTREPRISE ET TERRITOIRE

Dans le cadre de la convention pluriannuelle de la Région Réunion avec la CPME Réunion, la commission permanente a validé la contribution de la collectivité à organisation de la 9e édition du Trophée Entreprise & Territoire. La participation régionale s’élève à 30 224 euros, répartie comme suit :

• 2 000 € correspondant à l’octroi d’un prix à l’international

• 15 000 € au titre de l’organisation générale de l’opération

• 13 224 € correspondant à une dotation en nature pour la mise à disposition du domaine du Moca pour le juryfinal et la remise des prix.

MANIFESTATIONS À CARACTÈRE ÉCONOMIQUE

La commission permanente a répondu favorablement à une demande de financement de la commune de l’Entre-Deux pour l'organisation de la Fête du Choca. La subvention régionale sera de 14 993 euros.

OCTROI DE MER

La commission permanente a examiné, pour avis, le projet de décret qui vise à modifier le décret n°2015-1077 du 26 août 2015 pris pour application de la loi relative à l’octroi de mer, pour intégrer les évolutions introduites par la loi de finances pour 2026.

Ce texte, dans sa dernière version, comporte 5 articles articulés autour de deux points principaux : - Il prévoit un encadrement réglementaire, par décret des conditions de transmission à l’administration des douanes et des délais applicables d’exécution des délibérations des assemblées délibérantes compétentes en matière d'octroi de mer.

Par ailleurs, il encadre, pour les biens destinés à des activités scientifiques, de recherche ou d’enseignement, les exonérations à l’importation que peuvent décider les collectivités territoriales en imposant qu’elles soient fixées par secteur d’activité économique et par position tarifaire.

La commission permanente a émis un avis défavorable sur ce projet de décret qui fait apparaître une rigidification du processus d’adoption des délibérations régionales en termes de délais, empêchant toute réactivité si nécessaire. Les cas dérogatoires prévus par le texte sont en effet très limités et très encadrés. Ils ne peuvent répondre à certaines situations d’urgence ni à l’exercice annuel d’actualisation de la nomenclature douanière.

Par ailleurs, le projet de décret vise à uniformiser la désignation des secteurs d’activité éligibles à des exonérations d’octroi de mer par une référence unique à la nomenclature des activités française (NAF) y compris pour les activités scientifiques de recherche et d’enseignement. Ce deuxième volet ne concerne pas le dispositif local d’exonération à l’importation, tel que défini par la Région Réunion. Toutefois, de manière générale, les offensives successives via notamment les examens des Lois de Finances peuvent s’apparenter à un démantèlement progressif des compétences des collectivités en charge de l’octroi de mer, sous couvert de simplification administrative et d’ajustements techniques. Le risque est de fragiliser profondément les équilibres économiques et sociaux du territoire et l’autonomie décisionnelle et financière des collectivités ultra-marines.

TOURISME

Pour un montant total de 955 000 euros, la commission permanente a voté l’attribution de subventions aux offices de tourisme pour le financement de leurs programmes d'action et d'investissement pour l'année 2026 :

• OTI OUEST : 160 000 € pour la mise en œuvre des actions et les charges de fonctionnement et 35 000 € au titre des dépenses d’investissements. • OTI DSR : 180 000 € et 30 000 €

• OTI NORD : 195 000 € et 20 000 €

• OTI EST : 300 000 € et 35 000 €

PRIM'EXPORT

Pour un montant global de 20 549 euros, la commission permanente a voté l’attribution de subventions aux exposants présents au salon VIVATECH 2026 sur le Pavillon de La Réunion, au titre de la Prim’Export et de son cadre d’intervention. Cet accompagnement permettra de valoriser le savoirfaire local sur la scène internationale :

• Mositouch : 3 113 €

• Fit AI : 1 250 €

• Eyako : 8 868 €

• Mediaby : 5 405 €

• Agentvox : 1 912 €

Au titre de ce même dispositif, la commission permanente a également voté des subventions à des entreprises en phase de conquête de marchés extérieurs :

• SARL Soleil Reunion : 7 984 31 € pour sa participation au salon Gulfood 2026 à Dubaï,

• SAS Strategies et Territoires : 21 165 00 € pour son programme de développement à l’international

• SARL Hosmosed : 10 268 € pour la réalisation de son développement dans l’Océan Indien,

• SARL Zebulo Redditions : 1 252,00 € pour sa participation à la Foire du livre de Bruxelles 2026

• SAS Lucidia : 36 628 € pour le lancement de sa solution sur la marché national lors du salon SantExpo Paris et pour l’exploration des marchés d’expansion Européens et Sud-Africains

POUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

LOGEMENT

- La commission permanente a répondu favorablement à la demande de financement de la SHLMRpour la réalisation de travaux de viabilisation secondaire nécessaires à la construction de logements sociaux et intermédiaires dans le cadre de l’opération THENOR à Saint-Leu dans le cadre du FRAFU.

La subvention Région porte sur un montant de 200 000 € permettant de financer les travaux de viabilisation secondaire, éligibles pour la réalisation de 23 logements aidés dont 10 logements intermédiaires de type PSLA (Prêt social location-accession).

- La commission permanente a également voté l’attribution d’une subvention de 21 000 euros àl’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) pour l’année 2026. L’ADIL est une association qui a pour objet le conseil et l’information du public en matière juridique, financière et fiscale dans les domaines du logement et de l’habitat, ainsi que des missions d’étude et d’accompagnement des collectivités dans ces mêmes domaines.

RÉSEAU ROUTIER

La commission permanente a voté la mise en place d’une autorisation de programme d'un montant de 5 000 000 euros nécessaire à la réalisation de plusieurs chantiers de petits aménagements de la RN2 sur le territoire de la commune de Saint-Joseph.

