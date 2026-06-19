Professionnalisation du secteur agricole : le Département vous dit tout sur le statut du conjoint collaborateur

Dans le cadre de son engagement en faveur du développement et de la professionnalisation du secteur agricole réunionnais, le Département organise une séance d’information consacrée au statut du conjoint collaborateur le mardi 23 juin 2026 à 14 heures à Saint-Pierre. Le Département invite les agriculteurs et les agriculteurs à venir découvrit les conditions d'accès à ce statut. Nous publions, ci-dessous, le communiqué du Département à ce sujet (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cette rencontre a pour objectif d’informer les exploitants agricoles et leurs conjoints sur les conditions d’accès à ce statut, ainsi que sur les droits, les obligations et les démarches administratives qui y sont associés.

Elle permettra également d’échanger avec des professionnels et d’obtenir des réponses concrètes aux questions relatives à ce dispositif essentiel pour la reconnaissance et la sécurisation de l’activité des conjoints participant à l’exploitation.

La séance se tiendra le mardi 23 juin 2026 à 14h00, au CIRAD de Saint-Pierre (salles 01 et 02), au 7 chemin de l'IRAT.

Accessible à tous, cet événement se veut pédagogique, interactif et pratique afin d’accompagner les acteurs du monde agricole dans leurs démarches et leurs choix de statut.

Le Département de La Réunion invite les agriculteurs et les agriculteurs intéressés, à participer à cette première séance d’information et de sensibilisation, qui sera suivie d'un autre rendez-vous dans l'Est d'ici le mois d'août.

Informations complémentaires :

N° Vert : 0800 000 490

Accueil du public : du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00.