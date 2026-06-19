[Vidéos] Police du logement, maisons de la tranquillité, Allô Kartyé : les premiers engagements de mandat votés à Saint-Denis

À l'occasion d'une conférence de presse organisée ce vendredi 19 juin 2026, avant le conseil municipal, la maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts, a présenté plusieurs mesures phares soumises aux élu.e.s. Police du logement, maisons de la tranquillité publique, dispositif Allô Kartyé, aides sociales renforcées pour les familles ou encore transport solidaire pour les seniors : la majorité municipale a concrétisé ses premiers engagements de campagne. (Photo www.imazpress.com)

Entourée de plusieurs nouveaux élus de sa majorité, Ericka Bareigts a affiché sa volonté de concrétiser son programme municipal. "Nous sommes maintenant dans la réalisation des premières mesures du journal de campagne et du contrat qui nous lie aux Dionysiens et Dionysiennes", a assuré la maire. Écoutez.

Lors de ce conseil, le compte administratif de la Ville a également été présenté. Au total, 90 % des projets et actions inscrits au budget 2025 ont été réalisés. La municipalité met également en avant la poursuite de sa stratégie de désendettement, engagée depuis plusieurs années, permettant de réduire progressivement le poids de la dette tout en conservant des capacités d'investissement pour les équipements et services publics.

- Une police du logement pour lutter contre l'habitat dégradé -

Parmi les nouveautés annoncées figure la création d'une police du logement. Ce dispositif vise à accompagner les habitants confrontés à des problèmes d'insalubrité, d'infiltration, de nuisances ou de dégradation de leur logement. "Nous sommes partis de constats très concrets remontés par les habitants : infiltrations, humidité, petits travaux qui ne sont jamais réalisés et qui finissent par peser sur la santé et le quotidien des familles", explique Julie Pontalba, conseillère municipale déléguée à l'habitat.

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Concrètement, des agents dédiés assureront le suivi des dossiers suite aux dysfonctionnements constatés et signalés par les habitants et les élus de la ville. En cas de blocage, la collectivité pourra s'appuyer sur des agents assermentés afin de constater les manquements et engager les procédures nécessaires. "Si les choses ne se règlent pas à l'amiable, nous accompagnerons les locataires vers les recours adaptés", a précisé Ericka Bareigts. Regardez.

- Des maisons de la tranquillité publique pour résoudre les conflits du quotidien -

Autre mesure votée ce vendredi : la création progressive de quatre maisons locales de la tranquillité publique. La première structure ouvrira à titre expérimental avant un éventuel déploiement sur l'ensemble du territoire communal. Ces espaces gratuits accueilleront les habitants confrontés à des conflits de voisinage, des nuisances, des difficultés administratives ou des besoins d'accès aux droits. "L'objectif est d'éviter que les habitants soient renvoyés d'un service à l'autre sans réponse", souligne Tracy Natan, adjointe déléguée à la tranquillité publique.

Les maisons réuniront plusieurs partenaires : police municipale, police nationale, conciliateurs, avocats, écrivains publics ou encore acteurs de la justice. "Nous voulons construire des lieux d'écoute, d'apaisement et de médiation accessibles à tous", ajoute la jeune élue.

- Allô Kartyé : un numéro unique pour signaler les problèmes du quotidien -

La municipalité souhaite également renforcer sa politique de proximité avec le lancement du dispositif Allô Kartyé. Relié aux mairies annexes, ce service permettra aux habitants de signaler rapidement un problème de voirie, d'éclairage, de propreté ou d'entretien.

"C'est un outil d'hyperproximité et de citoyenneté. Un numéro unique permettra aux Dionysiens de faire remonter les difficultés rencontrées dans leur quartier", explique Stéphane Dépêche, conseiller municipal délégué au dispositif.

La maire a rappelé que, ce nouvel outil s'inscrit dans une démarche globale d'amélioration de la relation avec les usagers, notamment grâce à la certification "Qualiville & Co" destinée à renforcer la qualité de l'accueil dans les services municipaux. "Toutes ses mesures sont complémentaires", insiste Ericka Bareigts.

- Pouvoir d'achat : des aides élargies et de nouveaux dispositifs solidaires -

Sur le volet social, plusieurs mesures destinées à soutenir le pouvoir d'achat des familles ont également été dévoilées. La municipalité va instaurer un kit pour les enfants de maternelle, en petite et très petite section. Destiné à près de 2.000 marmailles effectuant leur première rentrée scolaire, ce dispositif vise à accompagner les familles dans une période souvent coûteuse. "La première rentrée est un moment important pour les parents comme pour les enfants. Nous voulons leur permettre d'aborder cette étape plus sereinement", a souligné la majorité municipale. Le kit comprendra notamment un bavoir, un drap, une ramette de papier et d'autres équipements adaptés aux besoins des élèves de maternelle, afin de réduire les dépenses supportées par les familles dès le début de l'année scolaire.

Le CCAS prévoit également d'élargir les critères d'accès aux aides facultatives afin d'intégrer davantage de travailleurs modestes et de familles aujourd'hui exclues des dispositifs existants. "Beaucoup de personnes n'arrivent plus à terminer le mois. Nous voulons faire entrer de nouveaux publics dans les dispositifs d'aide, car beaucoup sont dans le besoin mais passent entre les mailles du filet car ils ne remplissent pas les conditions, de ressources notamment", explique David Belda, président délégué du CCAS.

La ville de Saint-Denis réfléchit par ailleurs à la création d'un "libre-service solidaire", permettant aux bénéficiaires d'utiliser des bons d'achat dans les commerces de proximité plutôt que de recevoir des colis alimentaires. "Cela redonne de la dignité aux familles et soutient en même temps les commerces de quartier", souligne Ericka Bareigts.

Enfin, un service de transport solidaire destiné aux seniors devrait voir le jour afin de lutter contre l'isolement, tandis que la gratuité du réseau de bus sera instaurée, pour tous les Dionysien.ne.s, chaque troisième dimanche du mois, à l'occasion du traditionnel Dimanche au Barachois.

Avec ces mesures, la majorité municipale entend donner le coup d'envoi de son nouveau mandat en misant sur la proximité, l'accompagnement social et l'amélioration du cadre de vie des Dionysiens.

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